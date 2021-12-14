Невдалого кандидата в президенти Білорусі Сергія Ціхановського засуджено на 18 років.

Його дружина Світлана Ціхановська назвала цей вирок намаганням білоруського диктатора помститися своїм політичним супротивникам.

Гомельський обласний суд засудив білоруського блогера і колишнього претендента на посаду президента Білорусі Сергія Ціхановського, котрий, щоправда, не дійшов до офіційної реєстрації кандидатом, до 18 років позбавлення волі за нібито підготовку масових заворушень. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час» з покликом на слова речниці Гомельського обласного суду Аліни Сулейко.

«Ціхановського засуджено до 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії посиленого режиму», – зазначила вона. Вирок було оголошено у вівторок, 14 грудня, на території слідчого ізолятора №3 у Гомелі, де утримують Ціхановського. Його адвокати вже заявили про намір оскаржити вирок.

Сергій Ціхановський є чоловіком екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Ціхановської, яка, згідно з незалежними підрахунками, мала б виграти президентські вибори 2020 року. Наразі вона перебуває в еміґрації через побоювання переслідування з боку білоруської влади. Карні органи республіки порушили проти Ціхановської чотири кримінальні справи, пов’язані з тероризмом та спробою вчинення державного перевороту.

Гомельський обласний суд розпочав розгляд кримінальної справи Сергія Ціхановського та його соратників, звинувачених у плануванні масових заворушень у період підготовки та проведення президентських виборів у країні, ще 24 червня у слідчому ізоляторі у Гомелі. Сергію Ціхановському, Артему Сакову, Дмитру Попову було інкриміновано «організацію масових заворушень» на території Білорусі у 2020 році, «поширення групою осіб за попередньою змовою матеріалів, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі проти представників влади та правоохоронних органів», перешкоджання роботі Центрвиборчкому. Крім того, Ціхановського, Сакова та Попова звинуватили в «організації групових дій, які грубо порушують громадський порядок і пов'язані із застосуванням насильства щодо представників влади».

У Генпрокуратурі Білорусі заявили, що внаслідок протиправних дій Ціхановського та його спільників державі завдано збитків на суму понад три мільйони білоруських рублів (понад $1 млн). За даними обласного суду Сакову та Попову суд призначив покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.

Процес проходив у закритому режимі, як пояснили представники білоруської влади, «з метою залагодження безпеки учасників процесу та захисту таємниці, яка охороняється законом». Перед початком процесу слідчі взяли у адвокатів підписки про нерозголошення, заборонивши їм повідомляти навіть статті обвинувачення, яке висунули підсудним.

Світлана Ціхановська вже прокоментувала вирок чоловікові: «Диктатор публічно мститься своїм найсильнішим супротивникам. Ховаючи політв'язнів у закритих судових процесах, він сподівається продовжити репресії в тиші, але весь світ спостерігає за цим. Ми не зупинимося», – пообіцяла вона.

Нагадаємо, що Сергій Ціхановський, відомий завдяки своєму Telegram-каналу «Країна для життя», у травні 2020 року публічно заявив про бажання балотуватися у президенти країни на виборах 9 серпня. Утім до реєстрації допущений так і не був, оскільки у момент подачі документів уже перебував в арешті (затриманий 29 травня 2020 року у Гродні на пікеті). Натомість кандидаткою стала його дружина Світлана.