Укрзалізниця запускає поїзд до Будапешта та Відня.

Укрзалізниця запускає новий маршрут до Будапешта та Відня, який буде зручний для пасажирів з Києва, Рівного, Луцька та Львова.

Нічний Будапешт

"Вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів", – розповідають в Укрзалізниці.

Нове сполучення на Відень стане зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород.

Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "ріц".

Відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, у Будапешт-Келеті він буде о 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, у Будапешт-Келеті буде о 13:19 - 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять рикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 - 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Квитки на внутрішній сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії. Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії обіцяють запустити вже найближчими тижнями.