У Нідерландах збережеться урядова коаліція.

Коаліційні консультації між партіями тривали рекордні 225 днів.

Вопке Гьокстра

Чотири нідерландські партії-переможеці парламентських виборів домовилися в понеділок, 13 грудня, про нову коаліційну угоду. Таким чином, партії, які входили до попереднього кабінету, в ньому й залишаться, а тимчасовий виконувач обов'язків прем’єр-міністра Марк Рютте має всі шанси вчетверте поспіль сформувати свій кабінет.

Таким чином урядову більшість, як і після попередніх виборів у 2017 році, формуватимуть: очолювана Рютте Народна партія за свободу та демократію, «Християнсько-демократичний заклик», «Демократи-66» (D66) та «Християнський союз». Про це повідомило нідерландське видання Nederlands Dagblad.

«Перемовини завершено, незабаром коаліційну угоду буде репрезентовано парламентським фракціям партій», – заявив на спільній пресконференції з іншими учасниками консультацій лідер партії «Християнсько-демократичний заклик» Вопке Гьокстра (Wopke Hoekstra). Новий уряд може бути сформований на початку 2022 року.

В історії Нідерландів це був найтриваліший процес формування правлячої коаліції. Міжпартійні консультації тривали 271 день. Попередній рекорд – 225 днів – був встановлений у 2017 році під час формування попереднього уряду.

Як очікується, у середу, 15 грудня, коаліційну угоду буде передано до парламенту, який має провести дебати і призначити так званого форматора – особу, відповідальну за формування нового кабінету міністрів. Ним, очевидно, стане чинний в.о. прем'єр-міністра Марк Рютте, який має розподілити міністерські портфелі.

Деталі угоди поки що не розголошуються, проте місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела стверджують, що кількість міністрів та статсекретарів збільшиться з 24 до 30. Це необхідно для того, щоб рівномірніше розподілити навантаження між різними відомствами. Партії, які входять до коаліційного уряду, хочуть зробити безкоштовною або з мінімальною оплатою систему догляду за дітьми, внести поважні зміни до системи студентських позик, скоротити різницю в оплаті праці вчителів початкової та середньої шкіл, а у довгостроковій перспективі – запровадити плату за проїзд дорогами. Крім того, нова влада планує інвестувати в соціальне житлове будівництво та в боротьбу зі зміною клімату.