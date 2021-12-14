Поки що на словах

Добре знати, що від тебе багато залежить, гірше, коли ти впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави на сцені. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами чи яйцями, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.

Діалоги тижня

Активізація зацікавленості президента США тим, що робиться східніше кордонів країн-членів НАТО, таки сталася. Протягом лічених годин Джо Байден поговорив з тим, кого він називав вбивцею, і з тим, кому ще визначення не придумав, – відповідно, з президентами РФ і України. Результатами своєї бесіди той, хто, на думку головного американця, є вбивцею, залишився задоволений. Фраза найефективнішого конкурента стерхів і шукача амфор може бути витатуйована на кремлівській стіні десь в районі перепохованого Сталіна. "Кожна країна має право обирати найприйнятніший для себе спосіб забезпечення безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтересів інших сторін і не підривати безпеки інших країн, у цьому випадку – Росії", – сказав Путін. В американських комедіях такі слова супроводжуються закадровим сміхом.

Напередодні свого спілкування з заокеанським колегою відреагував на спілкування президентів країн з найбільшим ядерним арсеналом і президент країни, яка такий арсенал мала, але тепер бідкається браком патронів до стрілецької зброї. Зеленський російсько-американські перемовини визначив для себе як перемогу України і пояснив, з якого дива зробив такий висновок: "Я вважаю, що перемога України в тому, що США завжди підтримували наш суверенітет та нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше з того, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході України. Мені здається, що це найголовніше". В цей момент мав би бути також закадровий сміх.

Після розмови з Байденом Зеленський тішився, що президент США не пропонував йому прямих переговорів з вождями ОРДЛО, а фразу Володимира Олександровича в ефірі телеканалу, де він колись сипав жартами, можливо, колись також зобразять десь біля мавзолею друга Інеси Арманд. "Не Мінськом єдиним, як-то кажуть, тому була задача залучити і мати зацікавленість з боку США… Україна ж не єдина у світі, але для мене була важлива задача – саме зацікавленість, тому що якщо у людини немає зацікавленості, то кроків предметних, окрім слів підтримки, яких вже нам вистачає, і подяки ми наїлися", – сказав Зеленський.

Трохи кострубато, але зрозуміло, що обидва діалоги закінчилися приємним нічим. А десь за рік можна буде ще про щось поговорити.

Агресія тижня

Коли президенти наговорилися, спілкуватися зі світом взялися міністри закордонних справ. З того всього, що вони наговорили, для України виявилося важливим таке: "Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів Америки, та високий представник Європейського Союзу – єдині в нашому засудженні нарощування Росією військової потужності та агресивної риторики щодо України".

Україні це має бути чуто зі зворушливістю. Попередні інформації про напади зі сторони Криму, Ростова, Воронєжа чи Білорусі є проблемами України. А про татарів з монголами, які зламали зуби об ті самі землі, куди хоче поширитися "рускій мір", Європа подумає після того, як почне думати.

Міжнародне тижня

Десь дуже незабаром виявиться, що Алєксандр Нєвскій лупив на Чудському озері не німців, а хорватів. Ідея не така щоб дуже цікава, але росіяни мають її експлуатувати після підписання прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України.

Хорвати "взули" росіян на футбольному полі, тепер їхній прем'єр каже, що "Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему й економічний ринок". Після такого усташі стануть для росіян такими самими бандерівцями, а писати на автомобілях "На Берлін" в РФ заборонять на законодавчому рівні, бо в сучасних умовах німці виявляться найкращими друзями Москви. Спершу міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що уряд Німеччини наклав вето на покупку Україною гвинтівок для боротьби з безпілотниками і антиснайперських систем, потім таку ж інформацію оприлюднило німецьке видання Bild, де казалося, що ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA.

"Північний потік-2" і німецька любов до нього на цьому тлі виглядає вже цілком зрозуміло.





Санкції тижня

Свого часу Андрій Портнов був дуже сірим кардиналом в команді Віктора Януковича, а офіційно його посада називалася заступник голови Адміністрації президента. Олександр Тупицький ніби вже не очолює Конституційного Суду, але сам він переконаний, що таки очолює. Обидвох персонажів об'єднує зацікавленість ними американської Феміди. Тамтешнє міністерство фінансів включило напівзабутих персонажів до "Списку Магнітського", що передбачає заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в банках США. Їхати в Оклахому чи на Аляску Тупицький і Портнов навряд чи планували, але своїх грошей, які, очевидно, десь в Штатах лежать, їм буде шкода.

Вітчизняна Феміда про Портнова згадує нечасто, а з Тупицьким не знає, що робити. За допомогою американців про одіозних осіб знову заговорили в Україні, проте їм то особливої шкоди не зробить.