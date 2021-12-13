41% українців сприймає угорську політику на Закарпатті як підготовку до анексії.

Українці відчувають до себе найбільш прихильне ставлення з боку Польщі та Чехії з-поміж найближчих країн, котрі є членами Європейського Союзу. Загалом, більшість респондентів певні, що держави-сусідки на Заході ставляться до нас або дружньо, або нейтрально.

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Це випливає із результатів соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії.

52% українців певні, що Польща ставиться до України дружньо, 49,7% такого ж враження про Чехію. Приятельське ставлення Словаччини відчуває 41,5% респондентів, Румунії – 35,5%, Угорщини – 28,3%.

Найбільш вороже ставлення українці спостерігають з боку Угорщини – 15,3%.

Абсолютна більшість українців відзначає зусилля Польщі (58,8%) та Литви (56,3%) щодо підтримки вступу України в ЄС.

Цікаво, що про підтримку європейської інтеграції України з боку Німеччини (46,5%) опитані зазначали частіше, ніж про зусилля з боку Словаччини (43,3%), Румунії (34,3%) та Угорщини (28,3%).

При виборі подорожей та відпочинку з-поміж країн Центральної Європи українці надають перевагу Німеччині (67,5%), Австрії (64,1%) та Чехії (63,4%). Далі йдуть Литва (52,1%), Польща (51,7%) і Словаччина (49,4%).

Пріоритети у виборі країн для тимчасової чи постійної роботи: Німеччина (47,8%), Чехія (38,1%), Австрія (32,4%), Польща (31,3%). Лише 13,4% назвали Угорщину, 7,8% – Румунію і 6,7% – Молдову.

Українці негативно сприймають нинішню політику Угорщини у напрямку підтримки угорської національної меншини на Закарпатті – фінансування шкіл, вчителів, надання грантів підприємцям тощо.

41,4% респондентів вважає ці дії підготовкою до анексії та окупації. Водночас 19,9% трактують таку політику як справді дружню допомогу, а 18,4% схильні вважати це сприянням у розвитку – при умові, що всі дії погоджено із урядом України.

Для порівняння, на Закарпатті угорський жест схвалює значно вища частка респондентів. Згідно з торішнім соціологічним опитуванням, 31,5% респондентів назвали дії Угорщини дружньою допомогою меншині, а 40% – сприянням розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду.

Інформація про опитування. Дослідження проводилося на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроєкту Re:Open Zakarpattia фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються урядом України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,5% – для показників близьких до 10%.