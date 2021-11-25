В Україні 36% готові продати свій голос, але нарід думає, що таких 46%.

 

Майже дві третини українців – 64,5% респондентів – заявили, що не готові продати свій голос на виборах за жодних обставин. При тім 11,4% ствердили, що вони особисто стикалися зі спробою їх підкупити.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова на замовлення громадської мережі "ОПОРА".

 

Водночас, коли респондентам запропонували відповісти на питання про те, скільки може коштувати голос виборця в Україні ("На Вашу думку, яка сума грошової винагороди може мотивувати виборців продати свій голос?"), 54,2% опитаних сказали, що неприйнятною для електорату будь-яка грошова винагорода буде неприйнятною.

 

Отже, пересічний громадянин України більше впевнений у своїй непідкупності, ніж у непідкупності сусіда/односельця/співвітчизника. Ті, що готові продатися при тих чи інших умовах (а їх є 35,5%), вважають, що таких самих, як вони, є в Україні 53,1%. А ті, що не продають (таких є 64,5%), вважають, що таких, як вони, є 58,4%.

 

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При тім, що половина респондентів не вірить у продажність співгромадян, іще 12% опитаних сказали, що виборця заввиграшки заохотити 500 гривнями; 6,3% – сумою від 500 до 100 грн.; 3,4% – від 1000 до 2000 грн.; 1,3% – від 2000 до 5000 грн.; 3,6% – понад 5000.

 

Серед тих респондентів, які все-таки потенційно готові "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант "проголосувати за того кандидата/партію, які і так подобаються, але водночас і отримати за це гроші" – 25%. Ще 18% кажуть, що це все залежить від конкретних обставин, а 13% – коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них особисто. Ще 8,5% погодяться у разі, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють, а 6,3% – коли їм запропонують справедливий розмір винагороди.

 

Думка тих, що готові продати свій голос, і тих, що зарікаються від цього, про суми, якими можна спокусити виборців (не їх, а інщих)

 

Громадяни із вищою освітою менше схильні до торгівлі голосом (35,7%), аніж люди із неповною середньою освітою (39,4%).

 

Найстійкіші до "гречки" – вірні Української греко-католицької Церкви (32,2%), а найхиткіші – атеїсти (43,7%).

 

 

Люди, котрі живуть вкрай бідно, беруть участь у торгівлі голосами меншою мірою (29,8%), аніж забезпечені (42,1%).

 

Жаскими є настрої серед молоді: 50,9% респондентів віком 18-29 років продали би свій голос!

 

"Стосовно потенційної готовності «продати» свій голос, то на Заході таких респондентів найменше – 70% респондентів заявили, що в жодному разі не готові «продати» свій голос. Тим часом на Півдні таких лише 60%. Простежуються також і вікові закономірності. Загалом молодші виборці частіше виявляли готовність «продати» свій голос. Лише 50% виборців до 30 років сказали, що в жодному  разі не готові продати свого голосу. Серед старших респондентів таких 60 – 70%. Значна частка молодих виборців (37,3%) вважають, що готові продати свій голос, коли їм і так подобається кандидат чи партія. Серед молоді значно частіше зустрічається і будь-яка інша мотивація для виправдання «продажу» голосу".

 

"Демініціативи"

 

Інформація про опитування. Дослідження проводилося фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проведено на замовлення громадянської мережі "ОПОРА". Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,5% – для показників близьких до 10%.

 

25.11.2021

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