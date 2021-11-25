Соціологія: Серед прихильників Росії частка антивакцинаторів вища.

Соціологічне опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру політичної соціології виявило, що частка противників вакцинації є вищою серед респондентів, які декларують прихильність до економічної інтеґрації з Росією, виступають за українсько-російський військовий союз і ходять до церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у результатах дослідження "Мова, віра, геополітичні орієнтації: як соціокультурні характеристики впливають на (не)бажання українців вакцинуватися від COVID-19", оприлюднених керівником Центру політичної соціології, завідувачем відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАНУ Олександром Резніком.

Згідно з даними опитування, найнижча частка респондентів, котрі не вакцинувалися і не мають намір щепитися, є серед прибічників НАТО – 48,1%. Найбільша ж кількість противників вакцинації є серед симпатиків військового союзу України з Росією та іншими країнами СНД – 73,9%.

Серед прибічників вступу до ЄС не бажають щепитися 46,7%. А серед громадян, орієнтованих на Євроазійський економічний союз з РФ, Білоруссю і Казахстаном – 70,1%.

Найнижча частка скептиків вакцинації є серед вірян Української греко-католицької Церкви (47,7%) і Првославної Церкви України (49%). А найвища – серед атеїстів 64,2% і "просто православних" – 64,3%.

Серед українців, які вважають українську мову своєю рідною, 53,9% опонують вакцинації. А серед тих, які поріднені з російською, – 63,1%.

Загалом, на час проведення польового дослідження 56,5% опитаних заявили, що не вакцинувалися і не планували цього робити. Натомість 18,4% уже були щепилися, а ще 25,1% декларували намір таки вибратися до пункту вакцинації.

Інформація про опитування. Дослідження проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології 14–24 серпня 2021 року. Загалом опитали 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом поселення та областю проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.