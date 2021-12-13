У Балтійському морі зіткнулися два вантажні кораблі.

Один з них перекинувся. На місці інциденту відбувається рятувальна операція.

 

   

У Балтійському морі зіткнулися два вантажні судна. Одне з них перекинулося і зараз лежить на воді кілем догори. Про це повідомило в понеділок, 13 грудня, видання Der Spiegel. Один з кораблів зареєстрований у Данії, а другий – у Великій Британії.

 

Інцидент стався у південно-західній частині Балтійського моря, між шведським узбережжям, в районі міста Істад та датським островом Борнгольм. Причина інциденту ще не названа.

 

За попередніми даними, затонуло саме данське судно. Тож команда британського бере участь у пошуках людей за бортом.

 

Точна кількість людей на облавку корабля, який перекинувся, ще встановлюється. Поки що відомо лише про двох членів екіпажу. Обидва наразі вважаються зниклими безвісти. Розпочато масштабну рятувальну операцію. Станом на ранок 13 грудня на місці перебували десятки катерів зі Швеції та Данії, а над місцевістю літали гелікоптери.

 

Як уточнив керівник пресслужби Морської адміністрації Швеції Юнас Францен (Junas Franzen), рятувальники чули крики людей, які перебували у воді. Постраждалих поки що не вдалося виявити. Температура води становить 4 градуси за Цельсієм, повітря – 5 градусів. На початку спецоперації на місці події було темно.

13.12.2021

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