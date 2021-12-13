Галичан попереджають про несприятливу погоду та ожеледицю.

Сьогодні, 13 грудня, станом на 9:00 забезпечили проїзд на дорогах державного значення в межах Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Водночас, місцеві дороги продовжують розчищати, ліквідовуючи наслідки негоди.

«Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягав 15-20 см. На дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки», – повідомили у ДП «Дороги Прикарпаття».

Зокрема, на Івано-Франківщині дорожники ліквідовують великий зсув скельного ґрунту на проїжджу частину, що стався уночі перед селом Великий Рожин.

Своєю чергою, івано-франківські рятувальники попередили про несприятливі погодні умови у понеділок, 13 грудня. В Івано-Франківській області та місті очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Протягом доби на дорогах збережеться ожеледиця – I рівень небезпечності, жовтий.

Напередодні через значне налипання снігу допомога рятувальників знадобилася медикам «швидкої» у Коломийському районі. У неділю, 12 грудня, о 15:51 надійшов виклик від бригаді медиків, яка застрягла в заметі під час виїзду на виклик у село Мишин. Рятувальники на пожежному автомобілі доставили медиків до хворого, повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Схожий випадок стався уночі у Трускавці на Львівщині. О 1:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Трускавці на дорозі на вул. Б. Хмельницького застряг автомобіль швидкої допомоги Citroen Jumper.

До місця події виїхали рятувальники трускавецької пожежно-рятувальної частини. На місці події з’ясувалося, що автомобіль швидкої медичної допомоги застряг, коли екіпаж повертався з виклику. автомобілі перебували троє медиків.

Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували транспортний засіб, після чого він зміг продовжити свій рух.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області, значні снігопади тривають другу добу поспіль, втім на всіх дорогах державного значення проїзд забезпечено.

«Покриття автошляхів в області переважно мокре, місцями засніжене. Проїзд дорогами державного значення забезпечено. Попри інтенсивні опади снігу суттєвих ускладнень руху не зафіксовано. – зазначено у повідомленні. – Дорожня техніка продовжує розчищати дороги від снігового покриву та обробляти покриття протиожеледними матеріалами».

У Львівському гідрометцентрі попередили, що сьогодні, 13 грудня, в області очікується мокрий сніг з налипанням, ожеледиця. Температура удень – від 4° морозу до 1° тепла, хмарно. У Львові: мокрий сніг з налипанням, на дорогах ожеледиця. Температура вдень 0 – 2° морозу. Вночі очікується значний сніг.

Уночі снігопад накрив і Тернопільщину, снігорозчищальна техніка працювала у всіх районах, повідомили у Службі автомобільних доріг в Тернопільській області.

«Станом на шосту ранку на автошляхи області висипали 800 тонн протиожеледної суміші піску та солі», – зазначено у повідомленні.

Попри це, уранці на трансі Львів -Тернопіль неподалік с. Озерна вовій вантажівки не впорався з керуванням та «вилетів» з траси.

Водіям нагадують про можливість перечекати негоду на спеціальних придорожніх майданчиках.

Фото facebook.com/DorogyPrykarpattya, facebook.com/MNSLVIV, ternopoliany.te.ua, vgolos.ua