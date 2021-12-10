Норвежець Маґнус Карлсен вчетверте захистив титул чемпіона світу з шахів.

У вирішальній партії він переміг російського гросмейстера Яна Непомнящого.

Норвежець Маґнус Карлсен (Magnus Carlsen) вчетверте захистив титул чемпіона світу з шахів. В 11-й партії змагання за світову шахову корону, яка проходила у Дубаї (ОАЕ). Карлсен обіграв російського гросмейстера Яна Непомнящого. Про це повідомило норвезьке видання Dagbladet.

Цікаво,що експерти прогнозували, що в 11 партії Непомнящий принаймні зведе партію внічию, якщо не виграє. Утім на 24-у ході росіянин допустився грубої помилки, яка не залишила йому жодних шансів.

Відтак рахунок став 7,5:3,5 на користь норвезького гросмейстера. Тож Карлстен достроково захистив титул, оскільки навіть три перемоги в трьох партіях, що залишилися, не допоможуть росіянину навіть зрівняти рахунок.

Нагадаємо, перші п'ять, а також сьома та десята партії завершилися внічию. У шостій, восьмій, дев'ятій та одинадцятій Карлсен обіграв претендента на титул із Росії.

«Я загалом дуже задоволений грою. Я відчув, що був дуже зосередженим і мало помилився», – так прокоментував чемпіон світу сврю гру.