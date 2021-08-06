Галицький поляк виграв шаховий Кубок світу.

Кубок світу з шахів виграв Ян-Кшиштоф Дуда з Кракова. Поляк обіграв білими росіянина Серґєя Карякіна і виграв міні-матч з ним: у середу в першій партії фіналу був зафіксований реміс.

У вівторок у півфіналі шахового Кубку світу Ян-Кшиштоф Дуда обіграв в овертаймі чемпіона світу Маґнуса Карлсена (2½ vs 1½).

Турнір проходив за нокаут-системою з восьми турів. У кожному турі учасники грають міні-матч з двох партій класичних шахів (90 хвилин на перші 40 ходів, плюс 30 хвилин після 40-го і 30 секунд після кожного ходу, починаючи з першого), у разі нічиєї – ще кілька раундів міні-матчів зі щораз жорсткішим контролем часу, після 5-го міні-матчу –нічия в користь чорних.

Дуда здолав Карлсена у другому раунді півфіналу і тим самим не дозволив йому виграти Кубок світу, а якраз цього трофею бракує норвежцю в його колекції.

У першому фінальному матчі, який відбувся в середу, Дуда грав чорними, партія тривала всього 40 хвилин і завершилася ремісом. У другому поєдинку поляк грав білими. Гросмейстери розіграли модне продовження захисту Тарраша в ферзевому гамбіті, що вже не раз зустрічалося на цьому турнірі. Зокрема, Дуда грав його білими, а Карякін — чорними.

Цього разу польський шахіст застосував новий план, залишивши короля в центрі в розрахунку на швидкий перехід в ендшпіль. Ідея виявилася сильною і несподіваною для суперника; після розміну фігур перевага білих стала суттєвою. Дуда захопив простір, в той час як чорні фігури виявилися на невигідних позиціях в тилу. Після того як білі виграли пішака, Карякін на 30-му ходу визнав свою поразку.

Перемога 23-річного Яна-Кшиштофа Дуди стала найбільшим досягненням в історії польських повоєнних шахів, він отримав 110 тисяч доларів і право на турнір претендентів наступного року. Цікаво, що в рейтингу ФІДЕ станом на 1 серпня Дуда лиш 18-й (2738 проти 2847 у Карлсена)

Дуда родом з Велічки (передмістя Кракова). Почав грати в п'ятирічному віці, звання гросмейстера отримав у віці 15 років. У світових шахах відомий вже кілька років, але тільки після перемоги над Карлсеном, найбільшою шаховою зіркою нашого часу, в жовтні минулого року він привернув до себе увагу всіх, хто цікавиться цим видом спорту: норвежець не програвав до цього більше двох років – в 125 партіях поспіль.