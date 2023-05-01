Новим чемпіоном світу з шахів став Дін Ліжень.

Вперше гросмейстер з Китаю добивається цього високого титулу, у фіналі він обіграв росіянина Яна Нєпомнящего.

 

 

Новим чемпіоном світу з шахів став 30-літній китайський гросмейстер Дін Ліжень. У матчі на першість світу у столиці Казахстану Астані в неділю, 30 квітня, він переміг росіянина Яна Нєпомнящего. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Чемпіон визначився на так званому тай-брейку – після того, як за підсумками 14 партій з нормальним контролем часу переможця не виявили. Три партії тай-брейку з контролем часу 25 хвилин завершилися внічию, четверту, заключну виграв Дін Ліжень. Китайський шахіст, граючи чорними, відмовився від нічиєї й пішов на ризик заради виграшу. Він зумів здобути перевагу в два пішаки й таки переміг з рахунком 2,5:1,5. У Міжнародній федерації шахів FIDE останню партію тай-брейку назвали «одним із найцікавіших та найдраматичніших матчів в історії шахів». 

 

Дін Ліжень став першим китайським володарем чемпіонського титулу серед чоловіків та 17-м чемпіоном світу за загальноприйнятою версією (без урахування переможців турнірів, які проводилися FIDE у 2000-х роках під час розколу в шаховому світі). У липні минулого року 16-й чемпіон світу з шахів (з 2013 року) норвежець Маґнус Карлсен відмовився захищати свій титул проти росіянина Яна Непомнящего, якого переміг ще роком раніше. Карлсен заявив, що втратив мотивацію виборювати це звання. Норвежець при цьому залишається лідером світового рейтингу. Завдяки відмові норвежця російський гросмейстер виграв своє право на турнірі претендентів у Мадриді. Друге місце там зайняв Дін Ліжень.  

 

Варто зазначити, що китайського гросмейстера FIDE запросила на турнір лише в останню хвилину. Він заступив росіянина Сергія Карякіна, якого дискваліфікували за голосну підтримку вторгнення Росії в Україну. Наразі Дін Ліжень займає третю сходинку в рейтинґу FIDE після Карлсена і Непомнящого.

01.05.2023

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