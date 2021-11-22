Національна команда з шахів перемогла на чемпіонаті Європи.

Національна чоловіча команда з шахів стала чемпіоном Європи на чемпіонаті, котрий проходив у Словенії в Чатежі.

Українську команду на змаганнях представляли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Оніщук.

У вирішальному дев'ятому турі українці перемогли збірну Вірменії з рахунком 3:1 і оформили перемогу в турнірі, передає УНІАН.

У підсумковій таблиці Україна набрала 14 очок і за додатковими показниками випередила Францію. Бронзові медалі завоювала Польща (13 пунктів).

Львівська обласна державна адміністрація у своєму вітанні зазначає, що європейський чемпіонат став тріумфом для львівської школи шахів.

У складі національної команди виступали львів’янин Андрій Волокітін і студент Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Кирило Шевченко. Тренер команди Мартин Кравців та головний тренер Олександр Сулипа – теж львів’яни.