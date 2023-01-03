Російська шахістка-чемпіонка Костенюк остаточно відмовилася від Росії.

З 2024 року вона репрезентуватиме Швейцарію, наразі виступає під прапором Міжнародної шахової федерації.

Російська шахістка, гросмейстерка Олександра Костенюк зі січня 2024 року виступатиме під прапором Швейцарії. Про це повідомив інформаційний шаховий портал Schach Nachrichten із покликом на заяву Швейцарської федерації шахів (Der Schweizerische Schachbund – SSB). З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це перша російська спортсменка такого високого рівня (як серед жінок, так і серед чоловіків), яка змінила спортивне громадянство.

Костенюк стане членом жіночої збірної Швейцарії. Водночас вона зможе виступати за чоловічу команду, «якщо виникне потреба», йдеться у повідомленні SSB. Наразі ж, згідно зі заявою федерації, «після початку війни в Україні вона відвернулася від своєї рідної країни і зараз виступає під прапором Міжнародної шахової федерації (FIDE)». Востаннє Олександра Костенюк грала за збірну Росії в грудні 2021 року.

У березні 2022 року шахістка підписала відкритого листа, який засуджує російське військове вторгнення в Україну, й фактично вже тоді відмовилася мати щось спільне з країною-аґресором. Проте зразу ж переходити від членства в російській шаховій федерації до швейцарської Костенюк не стала, аби Росія не отримала додаткових коштів. Якби вона змінила федерацію зараз, SSB довелося б заплатити російській шаховій федерації комісію у розмірі 10 тисяч доларів. А після дворічного періоду очікування зміна федерації безкоштовна.

У пресрелізі швейцарської шахової федерації сказано, що 38-річна Костенюк наразі перебуває на дев'ятому місці світового рейтингу шахісток. Вона є 12-ою чемпіонкою світу з шахів серед жінок, дворазовою чемпіонкою Росії, чемпіонкою Європи, триразовою переможницею Всесвітніх шахових олімпіад у складі національної команди. Шахістка є володаркою звання гросмейстера серед чоловіків. І це ще далеко не повний перелік її спортивних досягнень.