Міністр оборони здивований переляком росіян через українське судно.

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував звинувачення російських силовиків, начебто українське судно створило загрозу для мореплавства у районі Керченської протоки.

Про це йдеться в коментарі Резнікова для інтернет-видання АрміяInform. Раніше ФСБ Росії заявило, що нібито український військовий корабель "Донбас" ішов у четвер у керунку Керченської протоки і наражав на небезпеку водойму, бо не виконував вказівок російської сторони.

"Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) як небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", – заявив Резніков.

"Дивує, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, у той час, коли кораблі ФСБ, озброєні гарматами 30 мм, постійно перебувають на відстані двох кілометрів від українських Маріуполя та Бердянська", – додав голова Міноборони.

У четвер ФСБ Росії заявило, що "Донбас" іде на відстані 18 морських миль від Керченської протоки, "вимоги змінити курс не виконує". "Такі дії створюють загрозу безпеці мореплавання", – оголосили росіяни.

У відповідь штаб Операції об'єднаних сил повідомив: "Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. Наразі "Донбас" повертається на базу".