У Білому домі заперечили чутки, що США тисне на Україну піти на поступки Росії.

Вчора після телефонної розмови президентів США та України Білий дім у комунікаті для преси про неї зазначив: "Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату".

Про Мінські угоди Байден згадував ще в середу, наступного дня після розмови з Путіним, що викликло низку припущень щодо трактування Сполученими Штатами цих угод.

У зв'язку з вчорашнім повідомленням Associated Press (з посиланням на представників адміністрації американського президента), що Сполучені Штати наполягатимуть, щоб Україна офіційно наділила деякою автономією українські території (на думку колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера, йдеться про "дозвіл невизнаним республікам Донбасу керувати власною охороною здоров'я, поліцією та школами"), адміністрація президента США була змушена заперечувати ці чутки.

Під час брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі (ще до закінчення розмови Байдена із Зеленським) пролунало запитання: "Є певні повідомлення, що США тиснуть на Україну, щоб вона Росії поступилася територіями [to cede land to Russia], щоб утримати її від вторгнення. Це правда?" Відповідь була однозначною: "Ні, вони абсолютно фальшиві".

Пізніше, вже після розмови, о першій годині за київським часом (о шостій вечора у Вашинґтоні), на відеобрифінгу "високого рівня посадовця адміністрації" президента США, присвяченому телефонним розмовам Байдена із Зеленським та європейськими лідерами, не названий посадовець Білого дому (зазвичай це один вз помічників президента) ще до запитань журналістів сказав у вступному слові:

"Я знаю, що в пресі з’явилося багато шуму стосовно того, були поступки чи ні. Цілком ясно, що не було. Я думаю, що президент Байден ясно дав зрозуміти, що він дотримується наших принципів. Він чітко пояснив, що одна нація не може змусити іншу націю змінити свій кордон, одна нація не може сказати іншій змінити свою політику, а нації не можуть вказувати іншим, з ким вони можуть працювати.

І тому президент Байден підкреслив ті моменти, які він висловив Путіну, і чітко дав зрозуміти президенту Зеленському, що це був ключовий меседж його розмови з ним".

Пізніше на питання про відтермінування розмови із Зеленським він додав:

"Президент кришталево ясно сказав Зеленському у своєму сьогоднішньому телефонному дзвінку: якщо Україна стоїть на порядку денному, то Україна бере в цьому участь".

Однак на запитання, що США вважатиме вторгненням ("з точки зору вашого внутрішнього мислення та планування стримування і реагування, що ви визначаєте як "вторгнення"? Яка там червона лінія? Ви знаєте, Росія є очевидно дуже вправною в цій грі гібридної війни. Тож ми говоримо про прикордонні сутички? Чи більше "зелених чоловічків", чи ескалацію на Донбасі, чи танки в Києві? Який пункт викличе відповідь?"), чіткої відповіді не прозвучало: "Я не збираюся говорити про будь-які деталі. Але достатньо сказати, що президент дуже чітко дав зрозуміти президенту Путіну про дуже значні наслідки і дуже чітко сказав, що якщо будуть подальші ескалаційні заходи проти України, то буде дуже сильна реакція і дуже значні наслідки".