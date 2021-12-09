США можуть запропонувати Україні піти на поступки в питанні автономії Донбасу.

Це може включати такі заходи, як дозвіл невизнаним республікам керувати власною охороною здоров'я, поліцією та школами.

 

 

Існує велика вірогідність, що Сполучені Штати незабаром наполягатимуть на тому, щоб Україна офіційно наділила деякою автономією українські території, які нині контролюються російськими сепаратистами.  Як подає інформаційна аґенція Associated Press, це дали зрозуміти представники адміністрації американського президента. Невизначений «особливий статус» цих територій був закріплений у двозначних Мінських угодах, укладених 2015 року за посередництва Європи, але так і не був реалізований.

 

За словами цих чиновників, Байдену також доведеться делікатно підійти до питання щодо бажання України вступити до НАТО. Хоча і президент США Джо Байден, і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ рішуче відкидають вимоги Росії пообіцяти, що Україна ніколи не стане членом західного військового блоку.

 

Проте високопоставлені представники Держдепартаменту США заявили, що членство України в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих десяти років. Це стало відомо від джерел, знайомих зі змістом віртуальних перемовин між президентами США і Росії, які відбулися у вівторок, сьомого грудня.  

 

За словами колишнього амбасадора США у Києві Стівена Пайфера (Steven Pifer), Україну можуть запитати, чи готова вона «зробити якийсь крок назустріч у певних сферах». «Це може включати такі заходи, як дозвіл невизнаних республік Донбасу керувати власною охороною здоров'я, поліцією та школами», – сказав він.

 

Для Байдена, за словами Пайфера, завдання полягатиме в тому, щоб «переконати Київ визнати певною мірою status quo на місцях на сході України, не видавшись при цьому поступливим до Путіна. Адже це могло б підбадьорити російського лідера та викликати новий потік засуджень з боку республіканців, коли популярність Байдена і без того падає».

 

«Але я не передбачаю, що Вашінґтон підштовхуватиме Україну до кроків, які поставлять під загрозу її суверенітет чи здатність національного уряду ухвалювати рішення», – сказав Пайфер.

09.12.2021

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