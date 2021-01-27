У Бориславі відкрили аптеку-музей Йогана Зега.

Сьогодні, 27 січня, у міському парку культури і відпочинку Борислава відкрили аптеку-музей винахідника промислової переробки нафти Йогана Зега. У подальшому, щоб підсилити туристичний бренд «нафтової столиці» Галичини, встановлять також пам’ятник винахідникові.

Фото www.facebook.com/halyna.lytvyn

Створення аптеки-музею тривало два роки: у 2019 році облаштовували ділянку та виконували будівельні роботи. Торік займалися наповненням експонатами. Кошторис проекту – понад півмільйона гривень, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації. Проєкт втілили у межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна».

Фото https://loda.gov.ua

Наповнення для музею допомагали збирати і місцеві мешканці. Серед експонатів є нафтові акції, автентичний медичний та фармацевтичний посуд, місцева валюта, яка використовувалася у Бориславі серед робітників.

Фото https://loda.gov.ua

«Аптека-музей Яна Зега в Бориславі – зразок того, як громада спільно з владою маючи круту ідею системно і послідовно її реалізовують! Надзвичайно радію, що Борислав за два роки збудував і наповнив життям музей винахідника Зега. Переконана, що ця ініціатива посилить зусилля перетворити Борислав на нафтовий туристичний магніт!», – прокоментувала виконавча директорка асоціації Галина Литвин.

Фото https://loda.gov.ua

За її інформацією, для розвитку туризму у місті фахівці асоціації також розробляють тематичний квест нафтовою спадщиною Борислава.

Фото https://loda.gov.ua

У Бориславській міськраді повідомили, що готуються до оголошення у лютому конкурсу на кращу ідею пам’ятника Йогану Зегу. Виконавчий комітет погодив його встановлення 3 грудня 2020 року. Орієнтовна вартість скульптури – 6 тисяч євро, з яких 90% буде профінансовано Євросоюзом за програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна».

Фото www.facebook.com/halyna.lytvyn

Завдяки проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі та України», який втілюють у партнерстві з адміністрацією гміни Санок, також видадуть двомовний альбом про історію нафтової промисловості в Бориславі та гміні Санок, створять сайт з електронним каталогом історичних об’єктів нафтогазової промисловості та тематичні карти.