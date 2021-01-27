У Бориславі відкрили аптеку-музей Йогана Зега.

 

Сьогодні, 27 січня, у міському парку культури і відпочинку Борислава відкрили аптеку-музей винахідника промислової переробки нафти Йогана Зега. У подальшому, щоб підсилити туристичний бренд «нафтової столиці» Галичини, встановлять також пам’ятник винахідникові.

 

Фото www.facebook.com/halyna.lytvyn

 

Створення аптеки-музею тривало два роки: у 2019 році облаштовували ділянку та виконували будівельні роботи. Торік  займалися наповненням експонатами. Кошторис проекту – понад півмільйона гривень, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації. Проєкт втілили у межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна».

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Наповнення для музею допомагали збирати і місцеві мешканці. Серед експонатів є нафтові акції, автентичний медичний та фармацевтичний посуд, місцева валюта, яка використовувалася у Бориславі серед робітників.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Аптека-музей Яна Зега в Бориславі – зразок того, як громада спільно з владою маючи круту ідею системно і послідовно її реалізовують! Надзвичайно радію, що Борислав за два роки збудував і наповнив життям музей винахідника Зега. Переконана, що ця ініціатива посилить зусилля перетворити Борислав на нафтовий туристичний магніт!», –  прокоментувала виконавча директорка асоціації Галина Литвин.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

За її інформацією, для розвитку туризму у місті фахівці асоціації також розробляють тематичний квест нафтовою спадщиною Борислава.

 

Фото https://loda.gov.ua

У Бориславській міськраді повідомили, що готуються до оголошення у лютому конкурсу на кращу ідею пам’ятника Йогану Зегу. Виконавчий комітет погодив його встановлення 3 грудня 2020 року. Орієнтовна вартість скульптури – 6 тисяч євро, з яких 90% буде профінансовано Євросоюзом за програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна».

 

Фото www.facebook.com/halyna.lytvyn

 

Завдяки проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі та України», який втілюють у партнерстві з адміністрацією гміни Санок, також видадуть двомовний альбом про історію нафтової промисловості в Бориславі та гміні Санок, створять сайт з електронним каталогом історичних об’єктів нафтогазової промисловості та тематичні карти.

 

Для довідки

 

Йоган (Ян) Зег – магістр фармації, дослідник, винахідник і засновник нафтової та озокеритної промислової переробки в Україні, перший аптекар у Бориславі з 1876 року.

Народився 2 вересня 1817 року в м. Ланьцуті (сучасна Польща). Навчався у Дрогобицькій та Самбірській гімназії, пізніше вивчав фармацію у Віденському університеті. Із 1848 року Ян Зег почав працювати у львівській аптеці Міколяша «Під золотою зіркою», яка на той час була найбільшою у Галичині. Тут він провів дестиляцію нафти. У бляшаній лампі, яка була виготовлена львівським бляхарем Адамом Братковським, вперше публічно «засвітився» одержаний нафтопродукт, який стали застосовувати для освітлення.

Пізніше переїхав до Борислава, де у березні 1876 року відкрив аптеку з назвою «Зірка». Останні 20 років життя прожив у Бориславі.

 

27.01.2021

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