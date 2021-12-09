В Україні запустять електронну чергу перетину кордону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що в Україні розпочнеться експериментальний проєкт електронної черги перетину кордону. Його мета – сприяти швидкому оформленню на кордоні.

Про це повдіомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам – не простоювати по декілька днів. Також будуть створені комфортні зони очікування", – прокоментував Денис Шмигаль.

З його слів, запровадження електронної черги поліпшить імідж держави та інвестиційний клімат.

"Україна має значний транспортний потенціал, і наші пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною. Цьогоріч прийнято план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться модернізація 20 пунктів та будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми – майже 10 млрд грн на три роки", – поінформував прем'єр-міністр.