У Стрию затримали молодика, який повалив 59 хрестів на могилах січових стрільців.

У Стрию, що на Львівщині, правоохоронці сьогодні, 8 липня, уранці затримали 20-річного мешканця міста, коли він намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців на міському цвинтарі. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

 

Приблизно о 05:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від місцевого жителя, який розповів, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька надмогильних хрестів та пошкодив пам'ятники.

 

Під час обстеження території цвинтаря патрульні помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських, зловмисник намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, загалом він пошкодив 59 надмогильних хрестів та пам’ятників.

 

 

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України – осквернення або руйнування могили борців за незалежність України. Санкція статті передбачає обмеження волі від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

 

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

 

Міський голова Стрия Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією. Він попросив СБУ долучитися до розслідування, повідомив «Главред».

 

Фото lv.npu.gov.ua

08.07.2021

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