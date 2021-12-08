У Львові почали видавати пільгові транспортні «Леокарти».

 

Сьогодні, 8 грудня, у Львові розпочався новий етап у впровадженні електронного квитка – почали видавати картки на проїзд пільговим категоріям населення. Про це повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

 

 

Видавати пільгові «Леокарти» почали у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вулиці Пекарській.

 

«Сьогодні Леокарти має отримати понад сотня учасників бойових дій та осіб з інвалідністю військової служби. Загалом у Львівській міській територіальній громаді є близько 200–250 тисяч пільговиків різних категорій. На отримання пільгових е-карток документи подали приблизно 87 тисяч мешканців», – йдеться в повідомленні.

 

 

Директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк розповів, що наразі надруковано близько 20 тисяч пільгових транспортних карток «Леокарт», і вони чекають своїх користувачів. За його словами, мешканці отримуватимуть сповіщення, що картки готові і їх можна отримати, у спосіб, який вказали при заповненні заяви – через телефонний дзвінок, SMS чи повідомлення на електронну пошту.

 

«87 тисяч пільговиків, що вже написали ці заяви, найближчим часом отримають свої картки», – сказав Микола Власюк. 

 

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій повідомили, що видаватимуть пільгові транспортні картки згідно з черговістю подання заяв.

 

Прийом документів для отримання пільгового е-квитка у Льволві здійснюється у 26 локаціях. Із ними, а також з необхідним переліком документів можна ознайомитися за посиланням. Наразі, за словами директора ЛКП «Львівавтодор», щодня подають близько тисячі заяв.

 

 

Видаватимуть пільгові «Леокарти» в 17 пунктах. Отримати їх безпосередньо в день подачі заяви можна лише у двох локаціях – у Центрі надання послуг учасникам бойових дій (вулиця Пекарська, 41) і в Центрі обслуговування пасажирів (вулиця Горбачевського, 10). Щоб дізнатися більше про видачу пільгових «Леокарт», можна зателефонувати на «гарячу лінію» ЛКП «Львівавтодор» за номером 0 800 303 007.

 

Нагадаємо, «Леокарт» – це іменна електронна карточка, яка спеціально створена для користування е-квитком, що вже 13 січня мають запустити у Львові. «Леокарту» можна буде придбати у кіосках, у Центрі обслуговування пасажирів на вокзалах та в аеропорті за ціною 60 гривень. Її потрібно буде синхронізувати з кабінетом мешканця, адже туди потрібно буде поповняти кошти. Це можна буде зробити з допомогою спеціального додатку в смартфоні, який скоро з'явиться на сайті Львівавтодору.

 

Фото facebook.com/Lvivavtodor

08.12.2021

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