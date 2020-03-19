З понеділка у Львові скасовують пільговий проїзд у транспорті.

З понеділка, 23 березня, й до закінчення карантину у Львові призупиняють безкоштовне перевезення у громадському транспорті міста всіх пільговиків. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія ТЕБ і НС.

 

 

Як наголосив голова комісії, мер Львова Андрій Садовий, позаяк зараз перевізники працюють відповідно до приписів постанови Кабінету Міністрів України і мусять перевозити в одному транспортному засобі не більш ніж 10 осіб, в умовах карантину потрібно першочергово забезпечити можливість доїхати на роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність міста.

 

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що ситуація з транспортом у Львові сьогодні була складною.

 

«Це зумовлено тим, що набула чинності постанова Кабміну, відповідно до якої в одному транспортному засобі мають перевозити не більш ніж 10 осіб. Багато маршруток сьогодні не виїхало на рейси ще й через те, що призупинили курсувати приміські маршрути, а водії живуть у селах і не змогли добратися на роботу.

 

Тому сьогодні на ранок вихід автобусів АТП-1 на маршрути становив понад 40%, приватних – теж приблизно 40%, тролейбусів і трамваїв було більше. В обід на маршрутах приватних перевізників їздило лише 10%. Відповідно, було багато скарг від мешканців на роботу транспорту. Було багато конфліктних ситуації, були бійки, було так, що транспорт простоював більше години», – розповіла вона.

 

Відповідно, для врегулювання ситуації комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити безкоштовне перевезення у громадському транспорті Львова осіб усіх пільгових категорій.

 

 

«Ситуація не типова, та мусимо дотримуватися постанови Кабміну. Присутні на онлайн-засіданні комісії ТЕБ і НС представники патрульної поліції зазначили, що можна організувати окреме довезення на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста, розробити маршрути, укласти угоди з перевізниками. Такі маршрути не штрафуватимуть", – додав мер Львова..

 

Відтак було вирішено до понеділка запустити цей механізм. Адже в разі запровадження в країні надзвичайного стану громадський транспорт зупиниться, а лікарям та іншим працівникам, які працюють на стратегічно важливих підприємствах, необхідно буде добиратися на роботу.

19.03.2020

До теми

Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20 | | Штука
Чого інші країни можуть навчитись від Китаю у боротьбі з COVID-19?
Давид Цирановські
Поки новий коронавірус крокує світом, країни, в яких розгоряються вогнища хвороби, відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють приборкати пандемію.
19.03.20 | | Наука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20 | | Наука
Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20 | | Штука
Повернутись у європейський дискурс
Петро БАЙКОВСЬКИЙ
Внутрішнє розуміння цінностей, що їх вважають європейськими, в українців є, але воно зовсім не підкріплене діями
17.03.20 | | Галичина
Наш ключовий заклик: тести і ще раз тести
Тедрос Аданом Гебреєсус
ВООЗ: бачимо ескалацію заходів соціального дистанціювання, але не бачимо належної ескалації тестування, ізоляції та відстеження контактів хворих
17.03.20 | | Дискурси
У стилі Аґати Крісті
Мирослав Трофимук
Одержуючи доволі вільного часу в карантин, ми все одно його не використаємо, щоб оглянути наш «життєвий простір» і зрозуміти особливості свого власного світу
17.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.