З понеділка у Львові скасовують пільговий проїзд у транспорті.

З понеділка, 23 березня, й до закінчення карантину у Львові призупиняють безкоштовне перевезення у громадському транспорті міста всіх пільговиків. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія ТЕБ і НС.

Як наголосив голова комісії, мер Львова Андрій Садовий, позаяк зараз перевізники працюють відповідно до приписів постанови Кабінету Міністрів України і мусять перевозити в одному транспортному засобі не більш ніж 10 осіб, в умовах карантину потрібно першочергово забезпечити можливість доїхати на роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність міста.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що ситуація з транспортом у Львові сьогодні була складною.

«Це зумовлено тим, що набула чинності постанова Кабміну, відповідно до якої в одному транспортному засобі мають перевозити не більш ніж 10 осіб. Багато маршруток сьогодні не виїхало на рейси ще й через те, що призупинили курсувати приміські маршрути, а водії живуть у селах і не змогли добратися на роботу.

Тому сьогодні на ранок вихід автобусів АТП-1 на маршрути становив понад 40%, приватних – теж приблизно 40%, тролейбусів і трамваїв було більше. В обід на маршрутах приватних перевізників їздило лише 10%. Відповідно, було багато скарг від мешканців на роботу транспорту. Було багато конфліктних ситуації, були бійки, було так, що транспорт простоював більше години», – розповіла вона.

Відповідно, для врегулювання ситуації комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити безкоштовне перевезення у громадському транспорті Львова осіб усіх пільгових категорій.

«Ситуація не типова, та мусимо дотримуватися постанови Кабміну. Присутні на онлайн-засіданні комісії ТЕБ і НС представники патрульної поліції зазначили, що можна організувати окреме довезення на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста, розробити маршрути, укласти угоди з перевізниками. Такі маршрути не штрафуватимуть", – додав мер Львова..

Відтак було вирішено до понеділка запустити цей механізм. Адже в разі запровадження в країні надзвичайного стану громадський транспорт зупиниться, а лікарям та іншим працівникам, які працюють на стратегічно важливих підприємствах, необхідно буде добиратися на роботу.