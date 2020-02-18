З 2 березня в Івано-Франківську видаватимуть е-квитки.



Уже найближчим часом усі транспортні засоби КП «Електроавтотранс» у Франківську обладнають стаціонарними валідаторами, а з 2 березня розпочнуть видавати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомили в пресслужбі міськради Івано-Франківська.

КП «Електроавтотранс» уже має 205 стаціонарних валідаторів. 55 з них уже встановили. Протягом 10 днів усі транспортні засоби будуть з валідаторами, – запевнив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Насамперед видаватимуть пільгові е-квитки, відтак учнівські, а з літа планують повністю перейти на оплату проїзду транспортною або банківською карткою.

Придбати квиток можна буде в кіосках преси та «Галичина табак», на першому етапі – у водіїв та кондукторів. Транспортну картку можна буде купити за 30 грн, але пільговикам її видаватимуть безкоштовно. Щоб оформити картку, буде потрібно паспорт, ідентифікаційний код і пільгове посвідчення. «Для порівняння, у Вінниці виготовлення картки коштує 60 грн», – зазначив очільник КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.

Вартість проїзду за транспортною карткою планується бути нижчою, ніж у разі розрахунку готівкою. А ще ті, хто придбає картку до 1 червня, матимуть 2 бонусні поїздки, – додав Марцінків.

Для зручності переходу на електронний квиток нині в місті працюють над створенням сайту е-квитка та мобільного додатку, готують до друку вісник з усією інформацією про такий квиток і створюють окремий кол-центр.

Також завдяки тому, що місто виграло конкурс і реалізовуватиме проект «Впровадження інноваційних та безпечних для клімату рішень концепції Smart City в галузі інфраструктури, мобільності та енергоефективності в містах України», вдалося виготовити 2 відеоролики про правила користування та переваги е-квитка.

Нагадаємо, в грудні 2019 року у Львові визначили переможця тендера на впровадження електронного квитка в місті. Ним став консорціум двох компаній – «Mikroelektronika spol s r.o.» та «SoftServe – Municipal Technologies LLC».