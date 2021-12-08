Палата представників схвалила оборонний бюджет із $300 млн для України.

 

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету з допомогою Україні на 300 мільйонів доларів. Цю суму, зокрема, передбачається витрачати на підтримку українських Збройних сил.

 

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

Крім того, 150 мільйонів доларів пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.

 

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме 770 мільярдів доларів.

 

За документ 7 грудня проголосувала Палата представників. Як очікують, цього тижня його розглянуть у Сенаті.

 

У фінальний текст законопроєкту не було внесене положення, яке зобов’язує президента США Джо Байдена запровадити санкції проти трубопроводу "Північний потік-2". Республіканці наполягали на тому, щоб цей захід був внесений у текст NDAA, стверджуючи, що трубопровід завдасть шкоди європейським союзникам.

 

08.12.2021

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