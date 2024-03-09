Республіканці в США готують пакет невійськової допомоги Києву на основі російських активів.

Конфісковані кошти можуть бути використані як застава для надання Україні кредитів.

Спікер Палати представників Конґресу Сполучених Штатів Майк Джонсон та конґресмени-республіканці, які репрезентують низку ключових комітетів, розробляють власний законопроєкт про невійськову допомогу Україні. Про це повідомив телеканал NBC News з покликом на свої джерела в Капітолії. Ця допомога передбачає використання конфіскованих російських активів як заставу для надання кредитів.

Як стверджує телеканал, план наразі перебуває на попередній стадії, він далекий від завершення. «Конґресмени, які підтримують Україну, готуються схвалити допомогу якнайшвидше, оскільки подальше очікування відсуне рішення на квітень через заплановану перерву в роботі Конґресу», – подає NBC News.

Частину невійськової допомоги пропонується розглядати як позику, повідомили голова комітету зі закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол (Michael McCaul) та сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Lindsey Graham). Таким чином, економічна допомога може надаватись у кредит. Передбачається, що російські активи, вилучені внаслідок застосування санкцій, можуть бути використані як застава при наданні кредитів Україні. Стверджується, що план передбачатиме «щедру систему погашення» заборгованості. Маккол назвав ідею використання російських активів «дуже популярною» у Палаті представників.

Як зазначає NBC News, надання допомоги у кредит має зняти стурбованість консерваторів, які відмовляються підтримувати Україну без довгострокового плану перемоги України. Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліз (Steve Scalise) лише сказав телеканалу, що у його фракції велося багато розмов про те, як вирішити розбіжності.