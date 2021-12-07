Зеленський увів санкції проти учасників виборів в окупованому Криму.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 листопада, згідно з котрими продовжуються до десятирічного терміну санкції, запроваджені раніше проти осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Ґосдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Указ №623/2021 від 7 грудня та текст рішення РНБО із додатками оприлюднено на сайті керівника Української держави.

Згідно з рішенням РНБО, відповідні зміни вносяться до рішення РНБО, введеного в дію указом Президента №82 19 березня 2019 року, щодо однієї людини – громадянина України Костянтина Бахтерєва, який балотувався від партії "Єдина Росія" в одномандатному округу в Керчі.

Також зміни вносяться до рішення РНБО, яке введено в дію указом Президента №184 від 14 травня 2020 року, щодо 129 осіб – громадян України, переважно керівництва та співробітників кримських виборчих комісій різних рівнів, а також двох кандидатів від "Російської екологічної партії "Зелені", що балотувалися в одномандатних округах в Євпаторії та Сімферополі.

Зміни внесено і до рішення РНБО (введеного в дію указом Президента №265 від 24 червня 2021 року, із змінами від 7 вересня), щодо 27 осіб – усі вони є співробітниками або керівництвом виборчкомів, 25 із них громадяни України , громадянство ще двох не повідомляється.

Крім того, окремим указом №624/2021 від 7 грудня було уточнено особисті дані громадянки України Анастасії Нестеренко, щодо якої було запроваджено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "територіальної виборчої комісії" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту.

Президент України також підписав указ, який уводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 листопада 2021 року про запровадження економічних санкцій щодо компаній, на які було переоформлено літаки, що раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва.

Згідно з указом №625/2021, санкції запроваджено щодо компаній Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії Cascade Holding.

Санкції передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобов'язань.

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", санкції на п'ять літаків, якими здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, було накладено рішенням РНБО 19 лютого 2021 року. Серед них був літак Віктора Медведчука, який, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, "з першого дня впроваджених щодо нього санкцій перебуває в аеропорту "Жуляни", звідки жодного разу не вилітав". Ще чотири літаки перебували за межами України.

Пізніше літаки було перереєстровано на американські компанії та один – на офшорну компанію. 10 листопада РНБО повторно наклала на них санкції.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив на брифінгу, що "власники цих літаків намагалися змінити юридичні компанії, які володіють або використовують ці літаки, тому ми, відмоніторивши цей процес, звернулися до РНБО для того, щоб застосувати санкції вже до нових компаній, які використовують ті самі літаки".

Він уточнив, що "деякі літаки переоформлюються на американські компанії та один - на офшорну компанію".