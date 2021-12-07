Олександр Божик запрошує на два Великі новорічні концерти.

У львівському Театрі ім. Марії Заньковецької у понеділок, 3 січня, відбудуться два Великі новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду, повідомили організатори.

У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти поки ще не оголошують. До слова, квиток на концерт Олександра Божика у супроводі рок-бенду – ефектний подарунок до новорічних свят.

Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом, на якому, окрім своїх найкращих номерів, музиканти будуть прем'єрити абсолютно нову музику! Деталі щодо концерту, запланованого на 17:00, – за посиланням. Деталі щодо концерту, запланованого на 19:30, – за посиланням. Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Зазначимо, Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема одного з найпопулярніших шоу у світі – «Британія має талант». Після феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Гендріксом серед скрипалів».

Фото facebook.com/Bozhyk