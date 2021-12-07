У Чорткові у мерії встановили дефібрилятор.

У фоє Чортківської міської ради для відвідувачів встановили зовнішній дефібрилятор Rhythm за ідеєю міського голови. Працівників ЦНАПу навчать ним користуватися.

 

 

Надалі зовнішні дефібрилятори встановлять і в інших громадських місцях Чорткова.

 

«Раптова зупинка серця – це дуже поширена причина смерті. Оперативна дефібриляція протягом перших хвилин подвоює шанси на виживання! Для цього у швидкому доступі потрібні дефібрилятори. Тому ми встановлюватимемо їх – і це моя принципова позиція – у громадських місцях, а почали з міської ради, де щодня бувають кілька сотень людей», – прокоментував міський голова Чорткова Володимир Шматько.

 

Дефібрилятор Rhythm – автоматичний прилад для порятунку життя за раптової зупинки серця, працює з голосовими підказками. Він створений спеціально для людей без медичної освіти. Прилад спроєктований так, що не може нашкодити людині, оскільки не спрацює, якщо справді не потрібно провести розряд.

 

 

Тож працівники Центру надання адміністративних послуг пройдуть тренінгові навчання у викладачів Чортківського медичного фахового коледжу, щоб вміти оперативно та правильно надати за необхідності медичну допомогу.

 

Зазначимо, у жовтні перший з шести зовнішніх дефібриляторів встановили у Вінниці.

 

Фото facebook.com/chortkiv.city.council

07.12.2021

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