Голоси з паралельного світу

Полтергейст був модним у телеефірах років тридцять тому, але тепер виявилося, що галасливі привиди - то вічна цінність і спостерігання за їх пашталаканням відновлює кислотно-лужний баланс. Огляд подій тижня в Україні

Послання тижня

Замість анонсованого президентом Зеленським перевороту сам Володимир Олександрович вийшов на трибуну Верховної Ради і наговорив стільки, що потенційним путчистам перехотілося щось перевертати. За креатив з футболками (у "слуг" на грудях було написано «За президента, проти олігархів», у опозиції «Хто з них кріт?» і парсуни Зеленського з Єрмаком) вдячні оператори, бо картинка в їх об'єктивах робилася цікавішою, а виказане президентом тішило всіх, хто ще має хоч якісь залишки почуття гумору. Для розігріву всіх тих, хто у футболках було повідомлено, що золотовалютні запаси України сягнули 30 мільярдів доларів, що є найбільшим показником з 2013 року.

Фраза «Енергетична криза, підвищення тарифів – це вперше не про Україну» мала додати крил пінгвінам і впевненості у щасливе майбутнє дрозофілам. Але так не сталося, бо далі пішов потік інформації, який витер з пам'яті сказане раніше.

Виявилося, що 1-го грудня прийшов до парламенту не аби чекати там путчу, а для того щоб повідомити, що з цього дня мінімальна зарплата вперше за історію країни становитиме 6500 гривень. Елітною кастою стануть лікарі, бо їх мінімалка дійде до 20 тисяч, а середня зарплата вітчизняного ескулапа сягне 24 тисячі гривень.

Пообіцявши подібний прогрес вчителям, Зеленський поділився планом про те, що «вперше наступного року ми закриємо черги на квартири для всіх ветеранів війни», пообіцяв продовжити програму «Велике будівництво», переписати населення за підтримки компанії Apple і безповоротно вбив песимістів внесенням законопроекту про множинне громадянство.

"Нас 65 мільйонів", - повідомив президент тим, хто в залі, а частині зі згаданих мільйонів було сказано: "Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту". Українські діаспори у Ванкувері і Манітобі мали б вже резервувати місця на транспортні засоби, якими добиратимуться до Лубен і Підгаєць. Добратися треба швидко, бо наступного року Зеленський ще щось скаже, а місць на ковчегові вже не буде.

Антиолігархічне тижня

Крім усього наговореного у стилі Нью-нью-Васюки, Зеленський не оминув увагою особин, яких визначив власними ворогами - олігархів. З ними буде серйозна заруба і «Я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе» повідомив Володимир Олександрович.

Законопроект 5600, який для кращого розуміння простих смертних охрестили "антиахметівським", стане зброєю, яка допоможе подолати принаймні одного олігарха (так, очевидно, думають ініціатори цієї новації) і принесе вже в наступному році до державної скарбниці 25-30 мільярдів гривень (раніше думали, що принесе мільярдів 50, але потім порахували з калькулятором).

Гроші ховати в слоїки не будуть. "Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10-го грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти – плата за використання наших українських надр. Після досягнення повноліття діти зможуть використати ці накопичення для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла", - сказав президент Зеленський.

Таким чином розкуркулені олігархи профінансують майбутнє маленьких українців, які народилися від 2019 року і пізніше. Можна було б багато просторікувати про "економічний паспорт" і щасливе майбутнє, але досі тверезі громадяни знають, що як не через тиждень, то через два Володимир Олександрович вивалить ще якусь епохальну ініціативу, яка затьмарить сказане у день, коли Романи (і співчуваючі) пили за здоров'я власне і свого небесного покровителя, згадували референдум незалежності, а анонсованого перевороту так і не сталося.

Суд тижня

Конституційний суд не бажає, щоб про нього забували, а тому люди в мантіях визнали неможливим приведення до присяги Оксани Грищук і Олександра Петришина, як того хотів президент Зеленський. Пояснили судді КС своє рішення тим, що у складі цього органу вакансій нема, бо Тупицького і Касмініна з тієї установи звільняють, звільняють і звільнити не можуть.

Виховано кажучи, такий процес є "юридичним казусом", який може тривати роками. Варіантами виходу з ситуації є смерть когось з суддів (поява вакансії) або втома президента від борюкання з тими самими людьми в мантіях. Тобто десь все йде за сценарієм Ходжі Насреддіна та ішака з еміром. Там непарнокопитний за двадцять років мав стати богословом, тут прямоходячі мають поміняти статус.





Титан тижня

Поки Дмитро Сенниченко йде у відставку, очолюваний ним Фонд державного майна псує життя олігархам і без виступів Зеленського у Верховній Раді. “Перемога в апеляційному суді — результат наполегливої роботи команди Фонду держмайна і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Остаточне рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню”, —прокоментував Сенниченко рішення Центрального апеляційного господарського суду щодо передачі акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату у державну власність.

Раніше завод належав Дмитру Фірташу, але коли олігархом зацікавилися американські правоохоронні органи і Дмитро Васильович від гріха подалі засів у відносно спокійному Відні, підприємство зависло у незрозумілому стані. Не можна сказати, що рішення Центрального апеляційного госпсуду розставило всі крапки над "і", але свою фразу «Я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе» стосовно олігархів Зеленський якось може трохи матеріалізувати.