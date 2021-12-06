Резніков закликав Канаду, США і Британію надіслати інструкторів у Краматорськ і Маріуполь.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США і Велику Британію невідкладно надати військову підтримку Україні. На його думку, зволікання можуть обійтися дуже дорого: "Потім може бути занадто пізно".

Про це Резніков заявив у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

Зокрема, мініст оборони запропонував надіслати до України іноземних спостерігачів і розташувати їх якнайближче до фронту.

"У вас є програма вишколів в Україні. Гадаю, ми можемо її розширити. Замість 50 інструкторів – надішліть 500", – заявив Резніков.

The Globe and Mail зазначає, що в Україні вже функціонує канадійська навчальна місія із 200 солдатів, вона базується в Яворові.

Резнікову йдеться про те, щоб інструктори дислокувалися на територіях, де їх було би видно росіянам.

"Було б добре, якби канадські інструктори були дислоковані у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові", – сказав він, перелічуючи місця, котрі можуть стати фронтовими у разі масштабного штурму з боку Росії.

Олексій Резніков вважає, що Захід міг би підставити Україні плече і без "парасольки" НАТО. "Разом із хлопцями з Великої Британії, хлопцями зі Сполучених Штатів, на двосторонніх платформах, без НАТО. Три прапори – прапор Канади, прапор США і прапор Об'єднаного королівства – майоріли б над цими територіями. Це було б добрим сигналом для росіян – що ви є тут", – запропонував міністр оборони.

Резніков зізнався, що Україна сподівається передовсім на підтримку "англосакських країн". Натомість Німеччина і Франція сприймаються як хиткі союзники: вони стурбовані перспективою торговельних відносин із Росією.

Міністр оборони вважає, що військова підтримка має здійснюватися одночасно з новими економічними санкціями, спрямованими проти особистих активів оточення Володимира Путіна.