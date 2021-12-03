У Брюховичах сталася пожежа у церкві Святої Терези.

 

У п'ятницю, 3 грудня, у Брюховичах сталася пожежа у церкві Святої Терези римо-католицького обряду. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

 

 

Повідомлення про пожежу на вул. Львівській надійшло до ДСНС близько 13:45. На виклик виїхали одинадцять пожежних машин і понад сорок пожежників.

 

За словами очевидців, горів купол церкви, та обшивка всередині церкви. Загальна площа загорання становила 70 м2.

 

 

Пожежу гасили три години. Стовп диму виднівся за кілька кілометрів від місця пожежі. Костел цегляний, ще на етапі будівництва, але вогонь швидко поширювався через легкозаймистий пінопласт, яким утеплили церкву Купол храму не витримав і обвалився.

 

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу загасили о 15:51. Через займання отримали опіки двоє чоловіків, які на момент пожежі були в костелі. Їх оглянули медики. Чоловіки від госпіталізації відмовились.

 

Уточнимо, церква Св. Терези є парафіяльним храмом римо-католицької духовної семінарії, яка розташована поруч. Її збудували п’ять років тому. У 2019 році храм освятив архієпископ Мечислав Мокшицький, прооте ремонт там триває і досі.


 

Фото facebook.com/MNSLVIV

03.12.2021

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