Марк Бжезінський запевнив, що готовий співпрацювати в підтримці влади і народу «всієї України».

Наразі проходять його слухання в Конґресі в рамках номінації на посаду амбасадора США в Польщі.

Президент США Джо Байден номінував Марка Бжезінського на посаду надзвичайного та повноважного амбасадора країни у Польщі ще на початку серпня. Проте досі його кандидатуру не затвердив Сенат США. Причиною цього став демарш деяких сенаторів-республіканців, котрі відмовляються затверджувати будь-які кандидатури, висунуті президентом, допоки той не погодиться на застосування санкцій проти «Північного потоку-2».

У середу, першого грудня, відбулися слухання Марка Бжезінського в Сенаті. Номінант заявив про намір захищати демократію та чинити тиск на чинний польський уряд в питанні верховенства права, захисту прав людини, зокрема представників ЛГБТ-спільнот. Водночас він запевнив, відстоюватиме американську військову підтримку для Польщі. Про це повідомив телеканал TVN24.

У своїй промові Бжезінський згадував і Україну, зокрема напруженість на її кордонах, спричинену концентрацією російських військ. Бжезінський запевнив, що в разі свого затвердження на посаді готовий співпрацювати в підтримці влади і народу «всієї України» та «прагнень білоруського народу».

Сенатор-республіканець Тед Круз (Ted Cruz) запитав у Бжезінського про його ставлення до газогону «Північний потік-2». Той відповів, що чинив спротив газпромівському проєкту, коли ще працював амбасадором США у Швеції у 2011 році, а сьогодні рішуче виступає проти нього. Він також погодився, що краще вжити заходів та обмежень до можливого вторгнення Росії в Україну, ніж постфактум.

Марк Бжезінський – син Збігнєва Бжезінського, американського політолога, колишнього радника 39-го президента США Джиммі Картера. З 1999 до 2001 року, за 42-го президента США Білла Клінтона, Марк Бжезінський обіймав посаду директора у справах Росії та Євразії, а потім у справах Балкан у Раді національної безпеки США. З 2011 до 2015 рік, за 44-го президента Барака Обами, був американським амбасадором у Швеції.