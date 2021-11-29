У Львові закрили Будинок вчених.

У День пам'яті жертв Голодоморів, 27 листопада, у львівському Будинку вчених блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики. Ініціатором заходу у день національної скорботи був Instagram-блогер з Чернівців Олександр Заліско, який відсвяткував свій день народження. Після неетичної вечірки Будинок вчених закрили за порушення вимог карантину.

Серед гостей на вечірку в сексі-стилі із натяками на БДСМ були запрошені також «зірки» Instagram Наталі Литвин, у якої 1 мільйон підписників; Таня Самбурська, в якої 1,5 мільйона підписників; Валерія Юрченко, яка має 1,3 мільйона підписників; Саша Бо, яка має 1,9 мільйона підписників.

Вечірка відбувалася з відвертими конкурсами, еротичними танцями шоу-балету. Гості не соромилися роздягатися, а тости імениннику проголошували, стоячи на столах. Розважав гостей ведучий Володимир Остапчук. Він опублікував у сторіз фото святкового столу з написом російською «Блогерская голодная туса», проте згодом це фото зникло з його сторінки.

Вечірка Олександра Заліска обурила підписників блогерів і громадськість загалом.

«Невеличке чтиво про моральну убогість і духовний ретинізм людей, котрих створили маси, дали їм можливість називати себе інфлюенсерами, опініон-мейкерами, блогерами, селебріті і т.п. запозиченими словами і які в день пам’яті жертв, замордованих штучно створеними кривавим режимом, Голодоморів в Україні 1921-22, 1932-33, 1946-47 років, зробили у Львові, в об’єкті національної спадщини, Будинку вчених, за 500 м від пам’ятника, де сотні львів’ян, всіма сім’ями в той же час йшли ставити лампадки та свічки пам’яті, те, за що соромно має бути всім свідомим українцям, міжнародним і українським брендам, що платять їм за пости, репости, реклами, беруть участь в їхніх розіграшах і т. п», – написав громадський активіст Володимир Беньо та позначив у дописі для реагування органи влади та медіа.

Журналіст і тревел-блогер Олександр Рудоманов закликав компанії, з якими вони співпрацювали: Метро, Київстар, Розетка, Нова пошта, ОККО, Comfy, Bourjois Україна, JYSK Ukraine, Ашан, – до бойкоту.

Будинок вчених належить Львівській обласній організації профспілок працівників освіти і науки України. Тож депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук закликав провести службове розслідування факту надання в оренду приміщення Будинку вчених для такої вечірки.

Увечері неділі, 28 листопада, після розголосу у соцмережах і медіа Олександр Заліско зробив у своєму Instagram допис, з якого можна зрозуміти, що він пишається своє вечіркою і не бачить у ній нічого неетичного: «Відсвяткувати своє 29-річчя вийшло гучно. Настільки гучно, що всі раптово стали суперправильними і блогери винні у всіх проблемах світу».

«Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!» – додав він.

Сьогодні заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш відреагував на «голодну вечірку».

«Для нас це великий удар, і нам дуже прикро. Коли ми укладали з ними угоду, то йшлося про те, що це буде звичайний день народження людини. Вже дізнався, що там буде щось грандіозне, коли вони робили репетицію. Запитав людини, яка з нами укладала угоду, чи там усе гаразд. Бо це не сам блогер з нами угоду укладав, я навіть не знав, хто це взагалі буде.

Жінка, яка займається організацією свята, агентка, запевняла нас, що все гаразд. А коли дізналися деталі вечірки, то угода вже була підписана. Ми не мали можливості її розірвати, бо замовники могли б тоді подати в судові інстанції. Завозили меблі і реквізит для дня народження, то там було десь 8 бусів. Була конструкція, на якій мав виступати акробат», – пояснив Василь Мастикаш у коментарі «Еспресо.Захід».

Міська комісія ТЕБ і НС у межах своєї компетенції вирішила закрити Будинок вчених – за порушення карантинних вимог. Таке рішення прийняли на засіданні сьогодні, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Фото facebook.com/volodymyrbeno