Українці виступили на підтримку редакційної незалежності «Ґазети Виборчої»

Українські інтелектуали висловили занепокоєння спробами позбавити найвідоміший польський щоденник Gazeta Wyborcza редакційної незалежності.

Головний редактор найвідомішого польського видання Gazeta Wyborcza та його заступник Ярослав Курський 23 листопада звернулися з опублікованим на першій шпальті редакційним листом до своїх читачів з алярмом: щоденна ліберальна проєвропейська газета може втратити свою редакційну незалежність.

Підставою для такого занепокоєння стало те, що материнська компанія Agora S.A., якій належить видання, цього тижня звільнило активіста "Солідарності" з 1981 року, ветерана газети та її видавця Єжи Вуйціка без попередження і без консультацій із керівництвом видання.

З ініціативи українського ПЕН на підтримку редакційної незалежності «Ґазети Виборчої» більше шістдесяти українські інтелектуалів виступили із заявою:

Публікуємо також текст заяви в перекладі Андрія Павлишина польською мовою:

List otwarty w obronie wolności słowa w Polsce i redakcji Gazety Wyborczej

My, ukraińscy intelektualistki i intelektualiści, działaczki i działacze społeczeństwa obywatelskiego, członkini i członkowie ukraińskiego PEN oraz wspólnot siostrzanych i pobratymczych, jesteśmy zaniepokojeni próbami pozbawienia najsłynniejszej polskiej gazety – Gazety Wyborczej – niezależności redakcyjnej pod pozorem konfliktu korporacyjnego.

W pełni popieramy legendarnego redaktora naczelnego dziennika Adama Michnika i jego zastępcę Jarosława Kurskiego, którzy biją na alarm z powodu miedzy innym arbitralnego zwolnienia z pracy 23 listopada 2021 r. przez zarząd Agory SA, do której należy gazeta i która dzięki niestrudzonej pracy dziennikarzy czasopisma rozrosła się do dużej grupy medialnej, posiadającej strony internetowe, stacje radiowe, wydawnictwa, kina i studia filmowe, wydawcy gazety Jerzego Wójcika, który pracuje w niej od 30 lat. Kolejnym oczekiwanym krokiem może stać się połączenie Gazety Wyborczej z platformą internetową Gazeta.pl, która oferuje czytelnikom uproszczone teksty o treści głównie rozrywkowej. W liście otwartym do czytelników kierownictwo czasopisma, zrodzonego z rewolucji „Solidarności”, głosi obawy, że wskutek połączenia zmniejszy się obsadę pisma, a niezależność redakcyjną zostanie poświęcona na rzecz zyskowowści.

Jest oczywiste, że procesy te zachodzą w kontekście bezprecedensowej presji politycznej ze strony partii rządzącej, która niepodzielnie rządzi Polską od 2015 roku, marginalizując opozycję i próbując odebrać jej media według przypisów W. Putina, sprawdzonych w Rosji, oraz V. Orbana, użytych na Węgrach, i W. Janukowycza, stosowanych kiedyś na Ukrainie, a to dzięki nieustannym procesom sądowym w sprawach błahych, pozbawieniu dochodów z reklam, podżeganiu do konfliktów korporacyjnych. Formalnie państwo na pozór nie knebluje wolności słowa, ale zmusza rzeczników wolności do polegania wyłącznie na grantach zagranicznych i działania poza normalnymi ramami instytucjonalnymi.

Założona w 1989 roku, zaraz po upadku reżimu komunistycznego w Polsce, jako pierwsze niezależne czasopismo, Gazeta Wyborcza zawsze słynęła z wolnościowego podejścia, bezstronności i nieangażowania politycznego. Pozostając jednym z nielicznych polskich mediów, które mogą krytykować rząd, Gazeta Wyborcza jest rzecznikiem masowych kampanii obywatelskich i protestów. Szczególnie doceniamy zaangażowanie gazety i jej kierownictwa w ideały współpracy ukraińsko-polskiej, wsparcie dla mniejszości ukraińskiej w Polsce w obronie jej praw obywatelskich oraz poparcie dla sił demokratycznych na Ukrainie podczas trzydziestoletniej walki przeciwko autorytarnej Rosji i w czasch rewolucyjnych. Dorastaliśmy z tą gazetą i dorastaliśmy razem z nią. Inspirowała nas własnymi projektami i działaniami. Dziś jesteśmy solidarni z Adamem Michnikiem i jego kolegami w tym tak zwanym „konflikcie korporacyjnym”, który może doprowadzić do upadku wolnej prasy w Polsce.

Gazeta Wyborcza i środowisko „Solidarności” kiedyś pomogły nam wywalczyć wolność na Ukrainie, a Polska była dla nas wzorem do naśladowania. Dziś, podtrzymując te środowiska, oddajemy hołd wdzięczności. Wolność nie ma granic, a jeśli będzie jej mniej w Polsce, to będzie mniej i na Ukrainie. Tak więc, broniąc Gazety Wyborczej, w rzeczywistości bronimy również wolności na Ukrainie. Za waszą i naszą wolność!