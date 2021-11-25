Gazeta Wyborcza висловила занепокоєння ймовірною втратою незалежності.

Про це йдеться у редакційному листі до читачів, присвяченому звільнення видавця газети Єжи Войцека.

Ярослав Курський і Адама Міхнік

Найвідоміше польське видання Gazeta Wyborcza звернулося з опублікованим на першій шпальті редакційним листом до своїх читачів. Головний редактор Адама Міхнік (Adam Michnik) та його заступник Ярослав Курський (Jaroslaw Kurski) б’ють на сполох: щоденна, ліберальна, проєвропейська газета може втратити свою редакційну незалежність.

Підставою для такого занепокоєння стало те, що материнська компанія Agora S.A., якій належить видання, цього тижня звільнила видавця газети Єжи Войцека (Jerzy Wójcik) без попередження і без консультацій з керівництвом видання. Звільнення обґрунтовувалося дисциплінарними причинами.

«Правління Agora S.A. з осідком у Варшаві оголошує, що довіреність пана Єжи Войціка на представництво Компанії буде скасована 23 листопада 2021 року з негайним набуттям чинності», - таке повідомлення можна прочитати на офіційному сайті компанії.

Як повідомляється в редакційному лист, ще у червні голова правління Agora S.A. Бартош Гойка (Bartosz Hojka) здійснив спробу скинути з посади Єжи Войціка, який пропрацював у газеті 30 років. Досі редакції вдавалося запобігати цьому. У вівторок його все-таки звільнили.

Звільнення відбулося на тлі намагань Бартоша Гойки об’єднати Gazetu Wyborczu з онлайн-платформою Gazeta.pl. Ця платформа теж є доволі успішним медіапроєктом, але пропонує читачам доволі спрощені тексти. У відкритому листі до читачів висловлюються побоювання, що внаслідок дифузії штат видання буде скорочено, а редакційна незалежність буде принесена в жертву прибутковості. Існує також побоювання, що звільнення видавця і об’єднання видань негативно вплине на якість журналістської діяльності.

Редакція у листі до читачів зазначає, що всі ці події пов’язані ще й з політичним тиском на газету. «Агресія правлячої партії проти нашої газети, яка захищає демократію, була і є передбачуваною», – наголошується у листі.

Сьогодні в "Gazeti Wyborczej" повідомили, що Єжи Войцsка, всупереч позиції Agora S.A, Адам Міхнік за підтримки керівництва редакції призначив заступником головного редактора газети.

Правління Agora S.A заявило, що конфлікт між керівництвом Gazety Wyborczej та правлінням є "особистою суперечкою, а його вісь – сукцесія, влада, гроші та очікування збільшення привілеїв для обраних людей". У електронному листі правління розкрило деталі внутрішніх переговорів між Курським і Войциком і компанією, незважаючи на попередні оголошення, що правління цього робити не буде.

Нагадаємо, що Gazeta Wyborcza була заснована 1989 році зразу ж після падіння комуністичного режиму в Польщі як перше незалежне видання. Газета завжди відзначалася своїм ліберальним підходом, неупередженістю, політичною незаангажованістю. Нині газета є одним із небагатьох польських ЗМІ, які часто критикують консервативний польський уряд під керівництвом партії «Право і Справедливість». Компанія Agora S.A., яка від самого початку була власницею газети, також перетворилася на велику медіагрупу з вебсайтами, радіостанціями, кінотеатрами та студіями з виробництва фільмів.