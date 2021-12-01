Перенесений ковід захищає від повторного захворювання навіть іншими варіантами на 69%.

Нове дослідження, яке детально вивчає ту саму групу людей протягом довшого часу, показує, що перенесене зараження коронавірусом може на 69% захистити від зараження новими варіантами, але не забезпечує достатнього захисту, щоб – за логікою концепції колективного імунітету – запобігти новим хвилям зараження серед населення.

Довготривале дослідження понад двох тисяч добровольців у Нікарагуа також показало, що інфіковані під час перших хвиль Covid-19, були на 79% захищені від важкого перебігу ковіду після повторного зараження варіантами гамма та дельта коронавірусу.

"Хоча повторні зараження були дещо менш важкими, вони все ж були не такими легкими, як в ідеалі. Для полегшення тягаря пандемії SARS-CoV-2 потрібна стратегія, яка передбачає вакцинацію", – пише команда науковців у своїй роботі, опублікованій на сайті препринтів medRxiv (робота подана до медичного журналу, вона ще не була рецензована).

Хвилі першого (вгорі) та повторного зараження ковідом (інтенсивність барви вказує на важкість перебігу)

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Група науковців з Університету Мічигану на чолі з епідеміологом Обрі Гордоном регулярно з 2017 року тестувала волонтерів на грип і додала тести на коронавірус, коли почалася пандемія. До березня 2021 року (відколи почали переважати варіанти гамма і дельта коронавірусу) 62% когорти були серопозитивними на SARS-CoV-2 (тобто, були хоч раз інфіковані covid-19). Дослідники визначили рівень антитіл, необхідний для запобігання зараження та для запобігання середньої або важкої форми захворювання. Рівні, необхідні для захисту від середньої або важкої форми захворювання, були нижчими, ніж рівні, необхідні для запобігання інфекції.



Залежність ризику повторно захворіти від рівня антитіл (зліва направо: всі випадки, симтоматичні випадкі, середні та важкі випадки)

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Люди, які мали антитіла проти коронавірусу, мали на 69% менше шансів заразитися вдруге, і чим вищий рівень антитіл, спрямованих проти спайкового білка вірусу, тим менше шансів заразитися знову (так званий корелят захисту).



Важкість перебігу ковіду (у відсотках) під час першого (зліва) та повторного (справа) захворювання

Дослідження показало, що повторне зараження було менш важким, ніж перше: наявність антитіл давала 79% захисту від захворювань з середнім або важким перебігом.

Команда не перевіряла ефекти вакцинації для цього звіту, цей фактор заплановано дослідити в майбутніх дослідженнях.