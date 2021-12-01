Шмигаль: ЄС мусить бути готовим до посилення санкцій у разі агресії РФ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив безпекові питання з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем під час свого візиту до Брюсселя.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Керівник уряду наголосив, що ця зустріч є важливим сигналом підтримки Європейським Союзом України на тлі чергового загострення Росією безпекової ситуації, зокрема шляхом використання Білорусі для ескалації ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею.

"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій, у разі чергової агресії РФ. Найбільш ефективним засобом є секторальні санкції. Сподіваємось на ухвалення Європейською Радою рішення про їх чергове продовження", – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії РФ на послаблення Євросоюзу.

"Цінуємо готовність ЄС допомагати Україні. Координація наших дій є запорукою недопущення використання територій України в цілях дестабілізації ситуації в ЄС", – зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль і Жозеп Боррель також обговорили можливі дати проведення восьмої Ради асоціації Україна – ЄС та очікування від шостого саміту "Східного партнерства".