Шмигаль: ЄС мусить бути готовим до посилення санкцій у разі агресії РФ.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив безпекові питання з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем під час свого візиту до Брюсселя.

 

 

Про це повідомляє "Урядовий портал".

 

Керівник уряду наголосив, що ця зустріч є важливим сигналом підтримки Європейським Союзом України на тлі чергового загострення Росією безпекової ситуації, зокрема шляхом використання Білорусі для ескалації ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею.

 

"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій, у разі чергової агресії РФ. Найбільш ефективним засобом є секторальні санкції. Сподіваємось на ухвалення Європейською Радою рішення про їх чергове продовження", – зазначив Шмигаль.

 

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії РФ на послаблення Євросоюзу.

 

"Цінуємо готовність ЄС допомагати Україні. Координація наших дій є запорукою недопущення використання територій України в цілях дестабілізації ситуації в ЄС", – зазначив очільник уряду.

 

Денис Шмигаль і Жозеп Боррель також обговорили можливі дати проведення восьмої Ради асоціації Україна – ЄС та очікування від шостого саміту "Східного партнерства".

 

01.12.2021

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