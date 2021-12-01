Британська МІ6 попереджає про загрози з боку Москви.

Керівник спецслужби Річард Мур у інтерв’ю ВВС застеріг Захід від спокуси поступок Росії.

Керівник британської зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур (Richard Moore) у своєму інтерв'ю програмі Today на радіостанції ВВС застеріг країни Заходу від поступок Росії, яку він назвав однією з найгостріших загроз національній безпеці Великої Британії. Це був його перший публічний виступ з моменту вступу на посаду в 2020 році. Голова спецслужби також попередив про загрози з боку російських гакерів та про небезпеку інвазії в Україну.

Мур назвав чотири основні загрози, яким приділяє увагу спецслужба: Китай, Росія, Іран та міжнародний тероризм. За словами Мура, дії Росії та Китаю спрямовані на підрив суверенітетів країн, що протистоять їм, і змушують Захід до оборонних заходів.

«Нинішні складні відносини з Росією – це не те, чого хоче Велика Британія, але ми зробимо все можливе для залагодження безпеки нашої країни та її захисту від усього спектру загроз, які виходять з Москви», – заявив Мур.

Голова британської зовнішньої розвідки навів кілька прикладів таких загроз. Зокрема, він згадав отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, вчинене російськими спецслужбами; пожежі на складах боєприпасів у Чехії та гакерські атаки, зокрема злам серверів американської компанії SolarWinds. Крім того, Мур наголосив на використанні Росією «політично підконтрольних сил для підриву стабільності в регіоні Західних Балкан», маючи на увазі, зокрема, спробу державного перевороту в Чорногорії в 2016 році, яку готували пов'язані з ГРУ активісти.

«Дуже часто така діяльність російської держави ведеться приховано, або принаймні таким чином, щоб її можна було заперечувати. Але ми також спостерігаємо і зухваліші дії, які часто пов'язані з особистим збагаченням еліт, що оточують президента Путіна. Заперечувати їх стає чимраз складніше. Відправлення приватних військових компаній, таких як «Ваґнера», до Африки та Сирії – це один приклад. Отруєння Олексія Навального – інший», – зазначив у зв'язку з цим Мур.

У своєму інтерв’ю Мур згадав і Україну. «Президент Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що не визнає право України бути незалежною державою, і стягування російських військ до українських кордонів викликає побоювання. Тому за цим треба дуже уважно стежити і дуже обережно давати зрозуміти росіянам, що якщо вони втрутяться, то за це доведеться платити, як було 2014 року», – зазначив Річард Мур.

Він також застеріг країни Заходу від поступок Росії. «Жодна країна, в Європі чи за її межами, не повинна спокушатися думкою про те, що незбалансовані поступки Росії приведуть до покращення її поведінки», – вважає керівник МІ6.