Галицькі хроніки COVID-19: 1 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 432 902 хворих на сovid-19. За минулу добу 929 нових випадків: 417 – на Львівщині, 231 – на Тернопіллі та 281 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 321 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 грудня 2021 р. (08:00): 102 338 випадків, 231 нових

 

Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 12 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 20 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 33 особи

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Теребовлянський район – 30 осіб

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 12 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 грудня 2021 р. (08:00): 209 424 випадків, 417 нових

 

Львів – 126 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 грудня 2021 р. (08:00): 121 140 випадків, 281 нових

 

Івано-Франківськ – 66 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 1 особа

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 48 осіб

Долинський район – 25 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 38 осіб

Коломийський район – 25 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 11 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 12 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

01.12.2021

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