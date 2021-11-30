Галицькі хроніки COVID-19: 1 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 432 902 хворих на сovid-19. За минулу добу 929 нових випадків: 417 – на Львівщині, 231 – на Тернопіллі та 281 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 321 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня 2021 р. (08:00): 102 338 випадків, 231 нових
Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 12 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 20 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 33 особи
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Теребовлянський район – 30 осіб
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня 2021 р. (08:00): 209 424 випадків, 417 нових
Львів – 126 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня 2021 р. (08:00): 121 140 випадків, 281 нових
Івано-Франківськ – 66 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 1 особа
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 48 осіб
Долинський район – 25 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 38 осіб
Коломийський район – 25 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 11 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
01.12.2021