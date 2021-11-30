В Угорщині пройде референдум щодо ЛГБТ.

Йдеться про можливість проведення семінарів з питань сексуальної орієнтації у школах без згоди батьків.

Парламент Угорщини ухвалив у вівторок, 30 листопада, резолюцію, яка дозволяє уряду країни провести референдум із питань гендерного виховання у школах у аспекті сприйняття сексуальних меншин. Про це повідомило агентство Reuters.

«Ми віддані справі. Ми вважаємо, що ми маємо відмовитися від пропаганди ЛГБТ у школах, яка проводиться за допомогою НУО та засобів масової інформації, без згоди батьків», – заявив віце-прем'єр Балаж Орбан (Balazs Orban). Він також зазначив, що уряд Угорщини надає громадянам можливість висловити свою позицію щодо гендерної пропаганди.

На референдумі буде поставлено запитання, чи підтримують громадяни Угорщини проведення семінарів з питань сексуальної орієнтації у школах без згоди батьків і чи вважають вони, що процедуру зміни статі слід обговорювати серед дітей. Також буде обговорюватися питання, чи слід показувати дітям медіаконтент, який може вплинути на їхню сексуальну орієнтацію без жодних обмежень.

Як заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зав’язків Петер Сіярто (Péter Szijjártó), «країна не змінить своєї політику щодо заборони пропаганди гомосексуалізму та не піддасться тиску у цьому питанні з боку європейських структур». Сіярто пояснював, що ухвалений в Угорщині закон про заборону пропаганди гомосексуалізму в країні не пригнічує права ЛГБТ-спільноти, а стосується сексуальної освіти дітей та підлітків до 18 років.

Нагадаємо, що Єврокомісія ще 15 липня розпочала юридичну процедуру щодо Угорщини та Польщі, спрямовану на усунення порушень в національному законодавстві, які, на думку Брюсселя, обмежують права секс-меншин. Якщо Варшава та Будапешт не прислухаються до претензій ЄК, Брюссель може подати проти них позови до Європейського суду юстиції, який під загрозою штрафів має право зобов'язати ці країни виконати вимоги Єврокомісії. З цієї ж причини Єврокомісія призупинила процес надання Угорщині фінансової допомоги на ліквідацію наслідків пандемії коронавірусу.