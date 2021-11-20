Вагнерґейт: Ексголова розвідки розповів, що наказ відкласти операцію йшов від Президента.

Колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба розповів, що рекомендацію про відстрочення прильоту бойовиків в Україну під час спецоперації з затримання "вагнерівців" дав представник Офісу Президента від імені Володимира Зеленського.

Про це Бурба заявив в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

"Що сталося 23 числа (23 липня 2020 року, – Z)? Відбулася доповідь Президенту двох осіб – мене та особи, яка відповідала за нашу спільну роботу. Ми до Президента не потрапили. Нам сказали, що до нас спустяться. Нас попросили підійти на другий поверх до кабінету голови Офісу [Президента]. Це вже йшла фінальна стадія операції. Нам було повідомлено помічниками, що з нами розмовлятиме голова Офісу. Саме тому, що він був допущений і делегований Президентом України, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку – я отримав відповідь, що це вказівка ​​Президента. Людина, яка була перед цим делегова Президентом, повідомила, що це вказівка ​​Президента", – заявив Бурба.

Колишній голова розвідки вважає, що спецоперація зірвалася, бо серед керівництва міг бути російський "кріт".

" Це – провал. Які причини провалу? Перше – у нас є "кріт", який працює на Росію. Друга причина провалу – це наша погана підготовка. Третя причина провалу – хороша робота контррозвідки Білорусі. Зі свого аналізу, зі свого керівного досвіду можу сказати, що це провал завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають і передають інформацію ворогові ", – пояснив екс-голова ГУР Міноборони.

У середу міжнародна розслідувальна аґенція Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про спецоперацію спецслужб України з вилову бойовиків "Приватної компанії Вагнера", причетних до воєнних злочинів в Україні.

Згідно з інформацією розслідувачів, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення літака, котрий летів із Мінська до Стамбула, в Україні під вигаданим приводом. Посадка літака мала стати останнім етапом складної операції при підтримці внутрішніх спецслужб, аби виманити та заарештувати російських найманців, причетних до бойових дій на Донбасі.

Утім за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Білорусі, Президент Зеленський досяг домовленості про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Перемир'я мало набути чинності 27 липня. Згідно з даними журналістів, Офіс Президента вирішив стримати операцію на п’ять днів. Цю інформацію підтвердило троє колишніх співробітників спецслужб, а також колишній очільник ГУР Василь Бурба.

За день до початку спецоперації Бурба разом із заступником директора СБУ Русланом Баранецьким прибув до ОП, щоб викласти останню доповідь про майбутню спецоперацію. Утім, як Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто. Натомість керівник ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню.

"Бурба розповів, що відповів: відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. Зі слів Бурби, надалі представники Офісу Президента, намагаючись знайти компроміс із командою ГУР МОУ, запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту й захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року. У цьому випадку перемир'я принаймні встигло б набути чинності. Як розповів Бурба, спецслужби вважали, що шанс знайти нові квитки в такий короткий термін невеликий, проте пообіцяли дізнатися, що можна зробити", – пише Bellingcat.

Наступного ранку, коли перша група з 33 найманців вже виїжджала з Москви, команді ГУР МОУ вдалося успішно перебронювати квитки не на середу, 29 липня, а на четвер, 30 липня. Квитки другої групи із 13 найманців поміняли на суботу, 1 серпня. Пізніше того ж ранку, зі слів Бурби, він повідомив Офіс Президента, що план все одно буде здійснено, але із затримкою на п'ять днів.

Згодом "вагнерівців" затримали спецслужби Білорусі. Офіційний Мінськ, як виявилося, був певен, що 33 "вагнерівці" прибули до Мінська для участі в масових заворушеннях. А російська влада второпала, що за спецоперацією можуть стояти українці, лише за тиждень після затримання найманців.