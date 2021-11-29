Від Ґая Фокса до Ґая Річі

Державних переворотунів маємо вже до вибору до кольору, тепер би ще знайти путнього режисера, щоб він це все увіковічнив, створив автохтонний український Snatch і заробив пару грошей для висадки чергового мільярда дерев чи наступного великого будівництва. Огляд подій тижня в Україні.

Апофеоз тижня

Потоки відвертості з обох сторін відкритого діалогу Президента з журналістами вартують уваги психіатрів з психологами, естетів-скандалістів, політологів у стані вимушеної асбстиненції та просто любителів екстриму. Людям спокійним, але допитливим можна було б зосередитися на спостереженні Володимира Зеленського щодо чергового державного перевороту, який зловмисники з єзуїтською підступністю запланували на 1 грудня, на самий початок "українського рамадану", котрий, як відомо, від Романа до Йордана. "Можу сказати одразу, що у нас є не лише агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів", — повідомив про страшне Президент Зеленський на згаданій зустрічі. "Він (Президент, — Z) вчинив ті дії, які вважав за необхідне. Чи можу я, чи хтось інший оцінювати? Не впевнений, але я вважаю, будь-яка інформація, яка поширюється Президентом, — зважена, перевірена і має відповідні юридичні та фактичні підстави", — підтвердив сказане гарантом Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Перевороти в Україні останнім часом мали робити Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі, Надія Савченко (то перші, що спали на думку, і вишикувані вони в алфавітному порядку), тепер до цієї плеяди долучився Рінат Ахметов. Хтось з цього приводу буде іронізувати, хтось навпаки обурюватиметься "чому олігарх ще не в тюрмі" (у в'язниці з вище перелічених тільки Саакашвілі, і то лише тому що пенітенціарний заклад розташований на історичній батьківщині Ніколозовича), обережні не підуть 1-го грудня у парламент, де виступатиме Президент Зеленський перед народними депутатами, а філантропи з доброю пам'яттю згадають Ахатя Брагіна і знайдуть можливість повідомити Зеленського про життєвий шлях того, кого ще кликали Аліком Греком, а головне — про закінчення того шляху. Тобто не треба ходити на стадіон, коли ситуація з переворотами непевна.





Соціологія тижня

Можливо, десь далеко, під якимсь іншого кольору сонцем соціологія — то нудна наука, яку тлумачать високочолі інтелектуали, вживаючи при цьому малозрозумілі терміни. В українських умовах соціологія — це майже завжди весело, іноді дотепно і переважно таки незрозуміло в контексті питання "звідки вони беруть ці цифри?". Особливої пікантності ситуація набирає, коли у дослідженнях фігурують однакові прізвища, але це не непотизм.

Отже, з 11 до 17 листопада Центр Разумкова проводив опитування щодо президентських перспектив українських політиків. Нічого такого екстраординарного, на перший погляд, результати не вивергнули: у першому турі виборів за Володимира Зеленського мають намір проголосувати 25% виборців, які визначилися, за Петра Порошенка — 17,5%, Юрія Бойка — 11%, Юлію Тимошенко — 9%, Дмитра Разумкова — 7,5%. Ще по 5% готові підтримати Ігоря Смешка, Євгена Мураєва та Володимира Гройсмана, тобто 15% опитаних за сприятливих обставин підуть перевіряти кубічність Землі, бо її еліптоїдність якась надто нудна.

Але ще цікавішими виявилися гіпотетичні результати другого туру. Зеленський перемагає Бойка, майже як "Рома" "Зорю" — 66% проти 34%, і "на морально-вольових якостях" долає Порошенка — 54% проти 46%. Результат поєдинку Зеленський-Разумков — 50% проти 50%. Дмитро Олександрович в другий тур не виходить, але в тому другому турі має однаковий результат з Володимиром Олександровичем, який нібито фаворит всіх букмекерів від Лас-Вегаса до Микільської Борщагівки. Страшно подумати, яким би був результат, якби досліджували другий тур за участю Зеленського і когось з Ляшків.

Гроші тижня

"Україна підтвердила статус надійного і відповідального партнера" — сказав Денис Шмигаль з приводу узгодження Радою директорів Міжнародного валютного фонду надання нашій країні майже 700 мільйонів доларів у рамках другого траншу кредиту програми stand-by. Київ чекав рішення, яке ухвалювалия в Вашингтоні, довго, іноді здавалося, що з тої муки хліба не буде, але Київ таки дочекався.

Перший транш цього кредиту у розмірі 2,1 мільярда доларів надійшов в Україну влітку минулого року, другий транш так і не потішив вітчизняний бюджет, бо Київ не виконав "домашнього завдання" у вигляді реформ, боротьби з корупцією і тому подібних рудиментів співпраці з кредиторами. Тепер, згідно з підписаним Меморандумом про економічну і фінасову політику, Україна має вже до кінця листопада затвердити проєкт держбюджету на наступний рік з дефіцитом 3,5% від ВВП, а до кінця грудня завершити аудит бюджетної програми щодо витрат на боротьбу з коронавірусом. Простим платникам податків буде доцільно нагадати, що заради цього кредиту уряд пообіцяв МВФ не вводити обмеження ціни на газ для пересічних споживачів, проте зобов'язався забезпечити субсидіями фінансово незахищених.

Закордонні гроші підуть на підтримку фінансової системи України і подолання наслідків коронавірусу. Яким буде прізвище прем'єр-міністра, що наступного разу дякуватиме МВФ за допомогу, у меморандумі не уточнювалося.

Фантом тижня

Вічною цінністю для вітчизняного інформаційного простору виявився Віктор Янукович. Довгі місяці споживачі специфічного продукту мордувалися через відсутність "легітимного" в медійних потоках, і нарешті щось нібито сталося. Та ледь ностальгуючі почали бити в тулумбаси і водити хороводи з приводу вигулькнення з небуття Віктора Федоровича. Виявилося, що реанімувати президента-втікача закортіло його нібито прес-секретареві Юрію Кірасіру. Речник повідомив: "Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави". Щоб власне кортіння не виглядало необгрунтовано, Кірасір згадав історію і юриспруденцію у тому вигляді, як він їх розуміє: "У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом".

Таким чином зацікавлені особи взнали, що десь в РФ ще існує ображений на Верховну Раду України Янукович, а його інтереси представляє такий собі Кірасір, який у різних ЗМІ виступає то як речник самого Віктора Федоровича, то як прес-секретар його сина, то як чийсь адвокат. Відповідати на виверження Кірасіра випало представниці Верховної Ради в Конституційному суді Ользі Совгирі, яка юридично малограмотним пояснила, що в Окружний суд з такими справами не ходять, а звертаються виключно у КС. Згідно з інформацією, якою володіє Совгиря, до Конституційного Суду ні Янукович, ні Кірасір не добралися. Через кілька місяців, коли сказане представницею ВР в КС дійде до черепів згаданих президента-фантома і прес-секретаря-адвоката, про існування Януковича ми почуємо ще раз.