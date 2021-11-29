НАТО обіцяє покарати Росію у разі аґресії проти України.

Єнс Столтенберґ запевнив, що «будь-яка майбутня аґресія проти України матиме для Росії високу ціну»

 

 

Росія отримає «політичні та економічні наслідки» у разі аґресії проти України. З таким застереженням виступив у понеділок, 29 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції в Ризі. Звіт про яку опубліковано на офіційному сайті Північноатлантичного Альянсу.

 

«Ми також обговорили незрозуміле і невиправдане нарощування Росією військових сил поблизу України. Ми закликаємо Росію бути прозорою, зменшити напруженість та деескалацію. НАТО залишається пильним. Ми готові захищати всіх союзників. І ми й надалі надаватимемо нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку», – запевнив Столтенберґ.

 

Нагадаємо, що напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав країни НАТО та ЄУ дати солідарну відповідь на аґресивні дії РФ. В інтерв’ю виданню Politico він заявив що, постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів – це один із інструментів аґресивної політики Кремля. «Відповіддю на аґресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄУ та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України», – зазначив він.

 

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков поскаржився, що Захід нібито організував інформаційну кампанію «з метою представити Москву як загрозу процесу врегулювання в Україні». Він припустив, що дана кампанія є камуфляжем для прикриття «аґресивних помислів, які можуть мати місце у Києві». Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя запевнив, що нібито жодної напруженості на кордоні з Україною немає, а російські війська здійснюють пересування винятково національною територією.

29.11.2021

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