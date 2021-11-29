ВООЗ каже, що з «омікроном» нічого ще не зрозуміло, але підвищився ризик повторного зараження.

Всесвітня організація охорони здоров'я нині, 28 листопада, випустила заяву, в якій виклала останні дані про новий штам коронавірусу «омікрон». Зазначивши, що даних для висновків недостатньо, ВООЗ вказала, що має попередні дані про можливий підвищений ризик зараження омікроном після перенесеного ковіду.

Подаємо повний текст заяви:

26 листопада 2021 року ВООЗ за порадою Технічної консультативної групи ВООЗ з еволюції вірусів (TAG-VE) назвала варіант B.1.1.529 варіантом занепокоєння під назвою омікрон. Це рішення було засноване на поданих TAG-VE доказах, що омікрон має кілька мутацій, які можуть вплинути на його поведінку, наприклад, на те, наскільки легко він поширюється або на тяжкість захворювання, яке він викликає. Ось короткий виклад того, що відомо на даний момент.

Поточні знання про омікрон

Дослідники в Південній Африці та в цілому світі проводять дослідження, щоб краще зрозуміти різні аспекти омікрону, і будуть й надалі ділитися результатами цих досліджень.

Трансмісивність: досі не зрозуміло, чи омікрон більш трансмісивний (наприклад, легше передається від людини до людини) порівняно з іншими варіантами, включаючи дельту. В постраждалих від цього варіанту реґіонах Південної Африки зросла кількість людей з позитивним тестом, але епідеміологічні дослідження тривають, щоб зрозуміти, чи це сталося через омікрон чи через інші фактори.

Тяжкість захворювання: поки не зрозуміло, чи зараження омікроном викликає більш важке захворювання порівняно з інфекціями іншими варіантами, включаючи дельта. Попередні дані свідчать про зростання кількості госпіталізацій у Південній Африці, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не через специфічне зараження омікроном. Наразі немає інформації, яка би припускала, що симптоми, пов’язані з омікроном, відрізняються від симптомів інших варіантів. Перші повідомлення про зараження були серед студентів університетів — молоді, яка, як правило, має легші форми захворювання, — але розуміння рівня тяжкості варіанту омікрону займе від кількох днів до кількох тижнів. Усі варіанти covid-19, включаючи варіант дельта, який домінує у всьому світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема для найбільш вразливих людей, і тому профілактика завжди є ключовою.

Ефективність попередньої інфекції SARS-CoV-2

Попередні дані свідчать про те, що може бути підвищений ризик повторного зараження омікроном (тобто люди, які раніше хворіли на covid-19, можуть легше повторно заразитися омікроном), порівняно з іншими варіантами занепокоєння, але інформації недостатньо. Більше інформації про це отримаємо в найближчі дні та тижні.

Ефективність вакцин: ВООЗ працює з технічними партнерами, щоб зрозуміти потенційний вплив цього варіанту на наші використовувані контрзаходи, включаючи вакцини. Вакцини залишаються вирішальними для зменшення тяжких захворювань і смертності, у тому числі проти домінантного циркулюючого варіанту, дельта. Сучасні вакцини залишаються ефективними проти важких захворювань і смерті.

Ефективність поточних тестів: широко використовувані ПЛР-тести продовжують виявляти інфекцію, включаючи зараження омікроном, як ми бачили і з іншими варіантами. Тривають дослідження, щоб визначити, чи є якийсь вплив на інші типи тестів, включаючи швидкі тести на виявлення антигену.

Ефективність поточних методів лікування: ефективними для лікування пацієнтів із тяжким перебігом covid-19 залишаться кортикостероїди та блокатори інтерлейкінових-6 рецепторів (IL6). З огляду на зміни фраґментів вірусу у варіанті омікрон буде оцінена ефективність інших методи лікування, щоб побачити, чи вони все ще настільки ефективні.

Дослідження тривають

В даний час ВООЗ координує роботу з великою кількістю дослідників у всьому світі, щоб краще зрозуміти омікрон. Дослідження, які тепер проводяться або незабаром почнуться, включають оцінку птранзитивності, тяжкості інфекції (включаючи симптоми), ефективності вакцин і діагностичних тестів, а також ефективності лікування.

ВООЗ заохочує країни сприяти збору та обміну даними госпіталізованих пацієнтів через платформу клінічних даних ВООЗ щодо covid-19, щоб швидко описувати клінічні характеристики та результати пацієнтів.

Більше інформації з’явиться в найближчі дні та тижні. TAG-VE ВООЗ продовжить моніторинг та оцінку доступних даних, і оцінюватиме, як мутації в омікрон змінюють поведінку вірусу.

Рекомендовані дії для країн

Оскільки омікрон було визначено як варіант занепокоєння, ВООЗ рекомендує вжити країнам кількох заходів, включаючи посилення нагляду та визначення послідовності випадків; спільне використання послідовностей геному в загальнодоступних базах даних, таких як GISAID; повідомляти ВООЗ про первинні випадки або кластери; проведення польових досліджень та лабораторних оцінок, щоб краще зрозуміти, чи має омікрон інші характеристики передачі або захворювання, чи впливає на ефективність вакцин, терапевтичних засобів, діагностики чи громадського здоров’я та соціальних заходів. Детальніше про це в інформації від 26 листопада.

Країни повинні продовжувати впроваджувати ефективні заходи охорони здоров’я для зниження загального поширення covid-19, використовуючи аналіз ризиків.