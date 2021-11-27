ВООЗ надала новому штаму короновірусу омікрон найвищий статус небезпеки.

Вчора технічна консультативна група з еволюції вірусу SARS-CoV-2, незалежна група експертів, яка відстежує еволюцію SARS-CoV-2 та оцінює чи змінюють конкретні мутації і комбінації мутацій поведінку вірусу, повідомила ВООЗ про небезпечні зміни в епідеміології COVID-19, викликані штамом коронавірусу B.1.1.529, внаслідок чого прийнято рішення надати йому статус варіанту, що викликає занепокоєння, та назвати його Омікрон.

Всього існує три статуси небезпеки різних варіантів вірусу:

1) варіанти, що не становлять підвищених ризиків для глобального громадського здоров'я,

2) варіанти спостереження (Variants of Interest, VOI) – якщо в порівнянні з еталонним ізолятом новий геном має мутації із встановленими або підозрюваними фенотиповими наслідками;

3) варіанти занепокоєння (Variants of Concern, VOC) – що викликають:

– підвищення трансмісивності чи негативних змін в епідеміології COVID-19;

– або підвищення вірулентності чи зміну клінічної картини захворювання;

– або зниження ефективності заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів чи доступних діагностичних, вакцинаційних та терапевтичних засобів;

До вчорашнього дня було чотири штами зі статусом занепокоєння:

альфа ("британський", виявлений у вересні минулого року, VOC від 18.12.2020),

бета ("південноафриканський", виявлений в травні минулого року, VOC від 18.12.2020),

гамма ("бразильський", виявлений в листопаді минулого року, VOC від 11.01.2021),

дельта ("індійський", виявлений в жовтні минулого року, VOC від 11.05.2021).

У всіх цих випадках минало кілька місяців від виявлення нового штаму до визначення його варіантом занепокоєння, у випадку ж B.1.1.529 (тепер омікрон), минуло лиш два тижні. І це викликає тривогу.

Така оперативність викликана незвичайно великою (біля п'ятдесяти) кількістю мутацій без проміжних варіантів та потенційно небезпечним розташуванням цих мутацій:

35 — в S-білку, що використовується коронавірусом для входу в клітину (шиповідний білок, що утворює "корону" вірусу),

з них 10 – безпосередньо в частині, мотивом (біологічною функцією) якого є зв'язатися з ангіотензинперетворюючим ферментом 2 (ACE2), білком на поверхні людських клітин, тобто там, де відбувається зв'язування вірусу з білком клітини.

Це може зробити новий штам вірусу більш заразним і менш чутливим на дію нейтралізуючих антитіл (антиковідні вакцини калібровані власне на цей S-білок в його первісному варіанті).

Ці підозри про більшу контагіозність (заразність) омікрону посилюються спалахом захворюваності в ПАР, де він швидко витіснив пануючий там, як і у практично всьому світі, варіант дельта. Якщо бути точнішим, то спалах спостерігається в одній південноафриканській провінції Ґаутенґ (1,4% території та 22% населення) навколо адміністративної столиці країни. Число активно хворих в цій провінції за останні три тижні збільшилося в 14 разів, в той час як на решті території країни це число продовжує спадати.

Власне цей феномен і привернув увагу епідеміологів, які взялися секвенувати геноми вірусу, і виявилося, що практично всі прочитані в провінції — це новий варіант B.1.1.529), вперше ідентифікований 9 листопада у Ботсвані.

Те, що спалах омікрону обмежений однією провінцією, вселяє певну надію, що він може бути локальним, неконкурентним з розповсюдженням дельти, а тому робити висновки про більшу заразність омікрону передчасно.

З'язувалося, що, як і у випадку альфа-варіанту, омікрон можна виявити застосовуваним в ПАР звичайним британським ПРЛ-тестом TaqPath. Варіант B.1.1.529 має мутацію, яка "вимикає" одну з трьох точок ампліфікації в тесті, тобто, якщо тест дає позитивний результат по двох точках і негативний – по одній, то це сигналізує про омікрон-варіант без секвенування вірусу.

Проаналізувавши дані з початку листопада епідеміологи виявили, що поширення варіанту омікрон почалося на початку листопада майже одночасно в різних провінціях і відсутність різкого зростання поза Ґаутенґом може свідчити про те, що стрибок там – результат інфікування так званим "суперрозповсюджувачей".

Голова південноафриканського Центру епідеміологічного реагування професор Туліо де Олівейра, повідомляючи про новий штам, зазначив, що "цей варіант здивував. Він зробив великий еволюційний стрибок і пройшов близько 50 мутацій".

Професор Франсуа Баллу, генетик з Університетського коледжу Лондона, вказав, що відсутність проміжних варіантів може бути пов'язано затяжною інфекціє у пацієнта з ослабленим імунітетом (як і з "британським" варіантом альфа), можливо, зазначив він, у когось із недіагностованим СНІДом.

Залишається відкритим і питання про рівень вірулентності (патогенності) нового варіанту, тобто про летальність викликаного них захворювання. І знову, тривогу викликає різка динаміка зростання ковідної летальності в ПАР, порахована як середньотижневе число ковідних смертей у відсотках до середньотижневої кількості зафіксованих нових випадків ковідних інфекцій з лагом в 14 днів (середній термін від проявлення симптомів до смерті, якщо вона настає).

Заспокоює те, що подібний стрибок спостерігався в ПАР в березні–квітні цього року, і він не був пов'язаний з новим варіантом коронавірусу.

Незважаючи на те, що BioNTech і Pfizer та Moderna запевнили, що можуть при необхідності швидко налаштувати свої вакцини для боротьби з новим варіантом, на ринках піднялась паніка – пов'язана, правда, не з самою загрозою нового варіанту, як із загрозою нових локдаунів і спадом економічної активності.