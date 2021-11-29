Три пропрезидентські партії перемагають на парламентських виборах в Киргизстані.

Кілька опозиційних партій зажадали скасувати підсумки голосування

 

 

На парламентських виборах у Киргизстані перемогли провладні партії. Про це повідомив киргизький інформаційний портал Kloop.kg з покликом на дані Центрвиборчкому республіки.

 

Після підрахунку понад 97 відсотків бюлетенів, за даними на ранок понеділка, 29 листопада, лідирує провладна партія «Ата Журт – Киргизстан». Вона набирає 18,85 відсотка голосів. Далі йдуть також проурядові партії «Ішенім» («Довіра») з 15,16% голосів та «Интимак» («Згода») з 12,22% голосів.

 

Опозиційна партія «Альянс», за даними ЦВК Киргизстану, набирає 9,27%. Інша партія з опозиції – «Бутун Киргизстан» («Єдиний Киргизстан») на чолі з колишнім секретарем Ради безпеки країни Адаханом Мадумаровим – заручилася підтримкою близько 7,58% виборців.

 

 

Останньою партією, якій наразі вдається подолати п'ятивідсотковий бар'єр і пройти до парламенту, є «Ійман Нуру» («Промінь сумління»). За неї свої голоси віддали 6,83% виборців.

 

На виборах проголосували близько 1,2 млн. виборців. Таким чином електоральна фреквенція становила 34,39%.

 

За партійними списками обираються 54-х депутати з 90, решта 36 депутатів репрезентуватимуть одномандатні округи. Тому точний розклад сил у майбутньому парламенті поки що невідомий. Прихильники чинного президента Садира Жапарова, скоріш за все, матимуть більшість.

 

Кілька опозиційних партій зажадали скасувати підсумки голосування, заявивши про фальшування. Йдеться передовсім про збої у роботі серверів. Також від спостерігачів надходило багато повідомлень про такі порушення, як організоване підвезення виборців або їхній підкуп.

29.11.2021

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