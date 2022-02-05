Омікрон: найбільший ризик заразитися в сім'ї від дітей до 10 років, найменший – від 10 до 20 років.

 

• Ризик заразитися від інфікованого члена сім'ї новим підваріантом омікрон-штаму коронавірусу BA.2 на третину  більший порівняно з початковим його підваріантом BA.1;

• при цьому збільшення цього ризику заразитися від невакцинованого більше на 42%, а вакцинованого – на 25%;

• для вакцинованих ризик менший на 19% при BA.1 і лиш на 9% при BA.2, а при бустерній вакцинації  відповідно 47% при BA.1 і 27% при BA.2.

• найбільший ризик заразитися в сім'ї від дітей до 10 років, найменший – від підлітків 10-20 років

 

 

 

 

Початковий варіант омікрону BA.1 з'явився в ПАР 9 листопада 2021 року і відразу ж почав швидко поширюватися по світу. За оцінками GISAID — організації, яка займається відстеженням змін у геномах вірусу грипу та коронавірусу — підваріант омікрону BA.1 на кінець січня становив близько 98 відсотків усіх секвенованих геномів коронавірусу.

 

Підваріант омікрону BA.2 з'явився дещо пізніше, 15 листопада (в Данії перший випадок зареєстрували 5 грудня), але до кінця січня широко поширився в Данії, Індії та Великобританії. Судячи зі швидкості поширення підваріанту BA.2 висунули припущення, що він може бути ще заразнішим, ніж BA.1.

 

І от тепер це припущення підтвердили данські дослідники на чолі з Лаустом Гвасом Мортенсеном з Університету Копенгагена, які простежили зараження ковідом в окремих сім'ях за даними державних регістрів Данії. Оскільки в Данії більшість зразків проходять повногеномне секвенування, то фіксувався і підваріант коронавірусног штаму. У роботу медики включили період з 20 грудня 2021 року до 18 січня 2022 року.

Препринт з результатами дослідження данських сімей опубліковано на medRxiv.

 

Науковці спостерігали за тим, скільки вторинних заражень всередині однієї сім'ї спричинить кожне первинне зараження омікронними підваріантами BA.1 і BA.2, і, знаючи розмір сім'ї, розраховували ймовірність зараження – швидкість поширення (secondary attack rate) як частку реально заражених серед потенційно можливих випадків для кожного підваріанта.

 

Так, у 2122 сім'ях, у яких хтось був заражений BA.2 потенційно могли заразитися 4587 осіб, а реально заразилися 1792 людей (39%).

У 6419 сім'ях, в яких виявили первинні випадки зараження BA.1, могло заразитися 13358 осіб, а заразилося 3910 людей (29%)

 

Зазначається, що ризик заразитися в сім'ї від інфікованого дельта-штамом був 20%.

 

При цьому виявилося, що вакцинація інфікованого дещо зменшує ймовірність зараження ним інших членів сім'ї: у випадку "старого" омікрону – на 18% (з 34% від невакцинованого до 28% від вакцинованого), а у випадку "нового" – на 30% (відповідно з 50% до 35%).

 

Звідси ризик заразитися "новим омікроном" від вакцинованого на 25% більше, ніж "старим" (50% vs 34%), а від невакцинованого – на 42% (28% vs 35%).

 

Стосовно ж впливу вакцинації на ризик заразитися від інфікованого члена сім'ї, то для вакцинованих він менший на 19% при BA.1 і на 9% при BA.2, а при бустерній вакцинації  відповідно 47% при BA.1 і 27% при BA.2.

 

 

Ризик заразитися омікроном (як "старим", так і "новим") збільшується при зменшенні кількості членів.

 

 

Найбільший ризик заразитися в сім'ї від дітей до 10 років, найменший – від підлітків 10-20 років; від 30 років і більше цей ризик практично не залежить від віку інфікованого.

 

 

05.02.2022

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