Надія є: нове дослідження виявило, що «омікрон» створює імунний захист проти «дельта».

Більша заразність коронавірусного штаму «омікрон» при його меншій патогенності викликала сподівання, що він витіснить штам «дельта», що характеризується найбільшою зі всіх відомих штамів найважчим перебігом викликаною ним хвороби і найвищою ковідною смертністю. Натомість, оскільки отриманий після «дельти» імунітет значно гірше працював проти «омікрону», то тривогу викликало припущення, що ці два штами можуть породити дві імуннонезалежні гілки коронавірусу.

Нове дослідження південноафриканських науковців вселяє надію: його результати показують, що «омікрон» може витіснити «дельта»-варіант коронавірусу, оскільки зараження новим варіантом підвищує імунітет до старого.

Дослідження (яке, варто зазначити, охопило лише невелику групу людей і ще не рецензоване) виявило, що люди, які були інфіковані варіантом «омікрон», особливо ті, хто був вакцинований, отримали підвищений імунітет до варіанту «дельта».

У аналізі взяли участь 33 вакциновані і невакциновані особи, які заразилися варіантом «омікрон» в Південній Африці.

Дослідження показало, що протягом 14 днів після зафіксованого зараження нейтралізація інфікованим організмом «омікрону» прогнозовано зросла, визначено, що вона зросла у 14 разів. Але важливішим є те, що, як виявилось зросла і нейтралізація варіанту «дельта» – в 4,4 рази.

Посилення імунної нейтралізації «дельти» після зараження «омікроном». Нейтралізація вірусного варіанту «омікрон» (A) та «дельта» (B) плазмою крові від n=13 учасників, інфікованих під час хвилі зараження «омікроном»: Enrollment – під час реєстрації зараження (медіана через 4 дні після появи симптомів) та Follow-up – під час медичного спостереження (медіана через 14 днів після реєстрації). Учасники були або раніше вакциновані (зелені), або ні (помаранчеві). Двоє учасників (невакцинованих) з невиявленим SARS-CoV-2 під час реєстрації позначені фіолетовим кольором. Числа – це середні геометричні титри (GMT) взаємного розведення плазми (FRNT50), що призводить до 50% зменшення кількості вогнищ інфекції.

«Збільшення нейтралізації варіантів «дельта» в інфікованих «омікроном» осіб може призвести до зниження здатності «дельта» повторно інфікувати цих осіб», — пишуть науковці у своїх висновках.

Таким чином, результати дослідження свідчать, що «омікрон» витісняє варіант «дельта», оскільки він може викликати імунітет, який нейтралізує «дельту», що робить повторне зараження «дельтою» менш імовірним.

На думку вчених, наслідки цього зміщення будуть залежати від того, чи підтвердяться нинішні дані, що «омікрон» є менш патогенним порівняно з «дельта»: «Якщо це так, то захворюваність на важку форму ковіду зменшиться, й інфекція може стати менш руйнівною для окремих людей і суспільства».

Згідно з попереднім південноафриканським дослідженням, існує знижений ризик госпіталізації та тяжких захворювань у людей, інфікованих «омікроном», порівняно з «дельтою», хоча автори застерігають, що одним із факторів цього може бути високий імунітету населення ПАР, де значна частина населення перехворіла ковідом під час трьох попередніх, «доомікронівських» хвиль: почаскового, вуханського, штаму, «бета» та «дельта».