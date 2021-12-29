В Україні виявили іще п'ять випадків "Омікрону".

 

Станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму “Омікрон”.

 

 

Про це повдіомляє у середу пресова служба Міністерства охорони здоров'я.

 

П’ять нових випадків "Омікрону" виявили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. А перший випадок ідентифікували у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я 18 грудня.

 

Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам “Омікрон”, зазначили у МОЗ. Два захворювання виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київщини, по одному – у Львові та Дніпрі.

 

Серед хворих – двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

 

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму “Омікрон”. МОЗ нагадує, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

 

29.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21 | | Наука
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21 | | Україна
Вуйцьо з крилами
Уляна Галич
Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?
27.12.21 | | Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21 | | У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
27.12.21 | | Наука
Нове атмосферне явище
“Атмосферні озера” переносять концентровану вологу до Східної Африки.
26.12.21 | | Наука
Український Калігула
Віталій Портников
Навіть у психлікарні абсолютна влада призводить до тих самих сумних наслідків, що і в президентській резиденції – навіть із врівноваженої людини вона робить монстра
26.12.21 | | Дискурси
Рибою пливи, Свідзінським
Василь МАХНО
Самотність, труд, мовчання – ознаки, які він уважав за найбільш притаманні природі творчості, наче три діаманти вкраплені в його поетичне небо
25.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.