В Україні виявили іще п'ять випадків "Омікрону".

Станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму “Омікрон”.

Про це повдіомляє у середу пресова служба Міністерства охорони здоров'я.

П’ять нових випадків "Омікрону" виявили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. А перший випадок ідентифікували у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я 18 грудня.

Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам “Омікрон”, зазначили у МОЗ. Два захворювання виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київщини, по одному – у Львові та Дніпрі.

Серед хворих – двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму “Омікрон”. МОЗ нагадує, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.