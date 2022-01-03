В Ізраїлі схвалено застосування четвертої дози вакцини.

Поки що четвертий заштрик робитимуть лише людям, старшим за 60 років, а також медичному персоналу.

Нафталі Беннет

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю схвалило застосування четвертої дози вакцини проти COVID-19 з огляду на поширення варіанту коронавірусу «омікрон». Тепер усі люди, старші за 60 років, а також медичний персонал мають пройти ще одну вакцинацію. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на заяву прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, виголошену ним у неділю, 2 січня, на пресконференції в Єрусалимі.

«Хвиля "омікрону" вже тут, і ми маємо захистити себе», – наголосив Беннет.

Таким чином, Ізраїль став однією з перших країн світу, де запроваджено четверту дозу вакцини від COVID-19. Четвертий заштрик робитимуть через чотири місяці після третього.

Керівник ізраїльського уряду зазначив, що це суто професійне рішення, ухвалене після консультацій з експертами. Він нагадав – незважаючи на поширення «омікрону», захворюваність у країні найнижча.

«У нас є новий шар захисту (мається на увазі закуплені партії ліків від COVID-19, – Z), а концепція додаткових доз добре захистила ізраїльських громадян. В Ізраїлі найнижча смертність у світі. Просто щоб ви розуміли – у Великій Британії смертність у п'ятдесят разів вища, у Німеччині – у сто разів, а в США – у сто тридцять разів вища, ніж в Ізраїлі. Але нам не можна розслаблятися, і я закликаю всіх, кому належить четверте щеплення, сходити і вакцинуватися. Особливо тим, хто літнього віку», – зазначив прем'єр.

Нафталі Беннет розповів про прогнози: найближчими тижнями кількість нових заражень може досягати 20 тисяч на день, а на піку хвилі – навіть 50 тисяч людей на день. «Це великі числа. Але хороша новина – що, за досвідом інших країн, якщо ти повністю щеплений, то навіть у разі зараження ти багато в чому захищений від тяжких симптомів», – запевнив він.